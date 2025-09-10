POLICIJA PUCALA NA DEMONSTRANTE: Totalni haos na ulicama Nepala (FOTO)

POLICIJA Nepala ispalila je 15 upozoravajućih hitaca nakon pokušaja učesnika nereda da upadnu u zatvor u okrugu Morang, niko nije povređen, prenosi portal Khabarhub.

Foto: Profimedia

- Policija je otvorila vatru nakon što je masa pokušala da upadne u zatvor Morang, u kojem se nalazi više od 1.100 zatvorenika - piše portal.

Prema podacima Khabarhuba, učesnici nereda napali su ustanovu uzvikujući parole u znak podrške oslobađanju zatvorenika. Policija je ispalila 15 upozoravajućih hitaca, nakon čega se masa razišla. Radi obezbeđivanja bezbednosti u region je poslat vojni odred.

The crisis in Nepal has also affected the prison system. It has eventually escalated into widespread social chaos,

At the moment, the streets of the capital,Newal, are under police and army control, Nepalese soldiers in positions ready to shoot at escaped criminals in the streets pic.twitter.com/OjvWJtnEre — Valhalla (@ELMObrokenWings) September 10, 2025

Krajem prošle nedelje vlasti Nepala uvele su zabranu rada nekoliko velikih društvenih mreža koje se nisu registrovale u Ministarstvu komunikacija i informacionih tehnologija u predviđenom roku. Zbog toga su u zemlji izbili masovni protesti mladih, koje su mediji nazvali „Revolucija generacije Z“. U sukobima s policijom poginulo je 19 demonstranata, a više od 300 je povređeno. Kasnije je vlada odlučila da ukine zabranu rada društvenih mreža u Nepalu, međutim, protesti nisu prestali.

Demonstranti su pozivali premijera Šarmu Olija da podnese ostavku. U utorak su zapalili njegovu privatnu rezidenciju, upali u vladin kompleks, zapalili centralnu kancelariju vladajuće partije „Nepalski kongres“, kao i zgradu parlamenta. Premijer Nepala je podneo ostavku, a članovi vlade su evakuisani helikopterima iz svojih rezidencija.