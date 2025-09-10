Svet

POLICIJA PUCALA NA DEMONSTRANTE: Totalni haos na ulicama Nepala (FOTO)

Đorđe Grmuša

10. 09. 2025. u 15:31

POLICIJA Nepala ispalila je 15 upozoravajućih hitaca nakon pokušaja učesnika nereda da upadnu u zatvor u okrugu Morang, niko nije povređen, prenosi portal Khabarhub.

Foto: Profimedia

- Policija je otvorila vatru nakon što je masa pokušala da upadne u zatvor Morang, u kojem se nalazi više od 1.100 zatvorenika - piše portal.

Prema podacima Khabarhuba, učesnici nereda napali su ustanovu uzvikujući parole u znak podrške oslobađanju zatvorenika. Policija je ispalila 15 upozoravajućih hitaca, nakon čega se masa razišla. Radi obezbeđivanja bezbednosti u region je poslat vojni odred.

Krajem prošle nedelje vlasti Nepala uvele su zabranu rada nekoliko velikih društvenih mreža koje se nisu registrovale u Ministarstvu komunikacija i informacionih tehnologija u predviđenom roku. Zbog toga su u zemlji izbili masovni protesti mladih, koje su mediji nazvali „Revolucija generacije Z“. U sukobima s policijom poginulo je 19 demonstranata, a više od 300 je povređeno. Kasnije je vlada odlučila da ukine zabranu rada društvenih mreža u Nepalu, međutim, protesti nisu prestali.

Demonstranti su pozivali premijera Šarmu Olija da podnese ostavku. U utorak su zapalili njegovu privatnu rezidenciju, upali u vladin kompleks, zapalili centralnu kancelariju vladajuće partije „Nepalski kongres“, kao i zgradu parlamenta. Premijer Nepala je podneo ostavku, a članovi vlade su evakuisani helikopterima iz svojih rezidencija.

