POLICIJA PUCALA NA DEMONSTRANTE: Totalni haos na ulicama Nepala (FOTO)
POLICIJA Nepala ispalila je 15 upozoravajućih hitaca nakon pokušaja učesnika nereda da upadnu u zatvor u okrugu Morang, niko nije povređen, prenosi portal Khabarhub.
- Policija je otvorila vatru nakon što je masa pokušala da upadne u zatvor Morang, u kojem se nalazi više od 1.100 zatvorenika - piše portal.
Prema podacima Khabarhuba, učesnici nereda napali su ustanovu uzvikujući parole u znak podrške oslobađanju zatvorenika. Policija je ispalila 15 upozoravajućih hitaca, nakon čega se masa razišla. Radi obezbeđivanja bezbednosti u region je poslat vojni odred.
Krajem prošle nedelje vlasti Nepala uvele su zabranu rada nekoliko velikih društvenih mreža koje se nisu registrovale u Ministarstvu komunikacija i informacionih tehnologija u predviđenom roku. Zbog toga su u zemlji izbili masovni protesti mladih, koje su mediji nazvali „Revolucija generacije Z“. U sukobima s policijom poginulo je 19 demonstranata, a više od 300 je povređeno. Kasnije je vlada odlučila da ukine zabranu rada društvenih mreža u Nepalu, međutim, protesti nisu prestali.
Demonstranti su pozivali premijera Šarmu Olija da podnese ostavku. U utorak su zapalili njegovu privatnu rezidenciju, upali u vladin kompleks, zapalili centralnu kancelariju vladajuće partije „Nepalski kongres“, kao i zgradu parlamenta. Premijer Nepala je podneo ostavku, a članovi vlade su evakuisani helikopterima iz svojih rezidencija.
Preporučujemo
OGLASIO SE KREMLj: Situacija u Nepalu izmakla kontroli
10. 09. 2025. u 13:31
OD MONARHIJE DO REPUBLIKE: Nepal i večiti krug političke krize
10. 09. 2025. u 11:33
"VIDELI SMO KOLIKO SE BRZO OVA KATASTROFA ŠIRI": Zaharova o protestima u Nepalu
10. 09. 2025. u 09:27
NEVEROVATNA PRIČA IZ SRBIJE: Dva brata i sestra osvojili 300 medalja - oni su pravi genijalci (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Imaju mesečnu platu 109.050$, a SIROTINjA su! Sve im pojede kirija
IMA i takvih slučajeva...
10. 09. 2025. u 09:24
Komentari (0)