EU POLICIJA U AKCIJI: Pogledajte kako se u Evropskoj uniji postupa sa nasilnim demonstrantima (VIDEO)

D.K.

10. 09. 2025. u 15:22

U ZEMLjAMA EU je jasno kako policija nastupa prema nasilnim demonstrantima.

ЕУ ПОЛИЦИЈА У АКЦИЈИ: Погледајте како се у Европској унији поступа са насилним демонстрантима (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Na društvenim mrežama se pojavio snimak kako policija u EU razbija demonstracije, udara palicama i odguruje štitovima nasilne demonstrante.

