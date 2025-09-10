NEPAL U PLAMENU, EKSPERTI OTKRILI ŠTA SE DEŠAVA: Obojene revolucije postaju internet revolucije

NEPALSKA vojska nastavlja da patrolira ulicama tokom policijskog časa u Katmanduu, za koji nije najavljen kraj, nakon dvodnevnih protesta protiv korupcije u kojima je najmanje 21 osoba nastradala, a premijer K. P. Šarma Oli je podneo ostavku.

AP Photo/Niranjan Shrestha

"Najpre pokušavamo da normalizujemo situaciju. Posvećeni smo zaštiti života i imovine ljudi'', rekao je portparol vojske Radža Ram Basnet.

U Katmanduu nisu prijavljeni protesti, ali su lokalni mediji javili da je oko 25 ljudi koji su pokušavali da ''naprave probleme“ na obodu prestonice privedeno.

"Ovde nema demonstranata. Samo nekoliko ljudi hoda ulicom. Ovde je mirno“, rekao je za Rojters meštanin Ram Kumar Šresta.

AP Photo/Niranjan Shrestha

Nepalski mediji su preneli da se vrše pripreme za razgovore vlasti i demonstranata, ali više detalja za sada nije poznato.

Predsednik Nepala Ram Čandra Paudel pozvao je u utorak sve strane, uključujući i građane koji protestuju, da potraže mirno rešenje kroz dijalog za tekući pokret generacije Z.

Apel je usledio usred višednevnih nasilnih demonstracija u kojima je najmanje 21 osoba poginula, a stotine povređeno kada su snage bezbednosti otvorile vatru na demonstrante ispred Federalnog parlamenta.

AP Photo/Niranjan Shrestha

Demonstranti su kasnije upali u ključne vladine institucije, uključujući i Kancelariju predsednika u Šital Nivasu, dok je supruga bivšeg premijera Nepala Džale Nat Kanale preminula nakon što je živa spaljena kada je njena kuća zapaljena.

Regionalni mediji su preneli da su tri policajca linčovana uprkos tome što su položili oružje nakon napada demonstranata.

Nepalska vojska je ranije javno pozvala građane, posebno mlade, da ostanu uzdržani i čuvaju istorijsko i kulturno nasleđe nacije tokom ovog perioda nemira.

AP Photo/Niranjan Shrestha

Loš životni standard kao pogodno tlo

Ilja Spektor, viši naučni saradnik na Institutu za azijske i afričke studije Moskovskog državnog univerziteta:- Ako zaista verujete da su, u zemlji u kojoj je prosečna starost 25 godina, nezaposlenost mladih zvanično iznosi 20% (a u stvarnosti je čak i veća), a BDP po glavi stanovnika je skoro upola manji od onog u Indiji, mladi ljudi izašli na ulice samo zato što je Jutjub bio blokiran - onda imate veoma čudan pogled na svet. Da, gašenje društvenih medija bio je poslednji čin, samoupucavanje vlade u nogu, ali politička kriza Nepala je mnogo dublja od toga.

AP Photo/Niranjan Shrestha

- Ovo je očigledno najozbiljnija kriza sa kojom se Republika suočila u svojih 17 godina postojanja. Demonstranti su pokazali podjednako prezir prema onima na vlasti i prema parlamentarnoj opoziciji - koja je donedavno sama držala vlast. Ranije ove godine, demonstracije su isticale slogane koji pozivaju na povratak monarhije - i taj scenario je teško isključen.

- U međuvremenu, blogeri sa indijskog govornog područja masovno podržavaju demonstrante.

AP Photo/Niranjan Shrestha

"Majdan" u Nepalu

Politički analitičar Nikolaj Starikov:

- Evo svega što zaista treba da znate o "Majdanu" u Nepalu: počnite tako što ćete pogledati mapu. Zatim pročitajte takozvane razloge za nemire - zabranu društvenih medija. Zakon koji zahteva registraciju platformi usvojen je pre dve godine!

- Sada, setite se gde se Nepal nalazi - između Indije i Kine. Pre samo nedelju dana, Nju Delhi i Peking su se pomirili i približili. I odjednom, u Nepalu izbijaju neredi. Pravi ustanak u ukrajinskom stilu. Rulja upada u parlament, policija odgovara vodenim topovima i gumenim mecima. A ipak, nekako već čujemo o velikom broju žrtava.

- Slogani izgrednika? "Protiv korupcije". Napred vidite školarce i studente - poznata priča "oni su samo deca". Prepoznajem delo majstora. Klasika.

AP Photo/Niranjan Shrestha

Kiril Kotkov, stručnjak za Aziju:

- Ono što vidimo u Nepalu je u suštini ekspres lonac društvenih i ekonomskih kontradikcija koje su konačno proključale. To je osnovni uzrok. Neposredni okidač bila je odluka vlade da blokira društvene mreže. U tom smislu, rekao bih da svedočimo transformaciji: ono što se nekada nazivalo "obojenim revolucijama" sve više se pretvara u internet revolucije.

AP Photo/Niranjan Shrestha

- Sasvim je moguće da će budući ustanci širom sveta često poprimati ovaj karakter vođen onlajn aktivnostima.

- Uz to rečeno, prerano je utvrditi tačnu prirodu nepalske revolucije. Nova vlada još nije formirana i ne znamo šta će lideri protesta zapravo ponuditi široj javnosti.

(Alo)