PLAĆAO ZA SILOVANJE DECE: Uhapšen muškarac u Francuskoj

FRANCUSKA policija uhapsila je 30-godišnjeg muškarca iz Bordoa osumnjičenog da je plaćao za seksualno nasilje nad decom koje bi potom gledao uživo preko interneta, prenose danas francuski mediji.

Foto Shutterstock

Kako je navedeno iz kancelarije pariskog tužioca, on je naručivao silovanja dece, posebno u Madagaskaru i Kolumbiji, za šta je plaćao preko 10.000 evra, preneo je Figaro.



Kako se navodi iz tužilaštva, osumnjičeni je radio za gradsku administraciju u Bordou, a zbog prirode profesije nije imao kontakte sa decom.

Istraga je pokrenuta nakon dojave Specijalnog istražnog odeljenja za kriminal iz departmana Žironde, nakon čega je parisko tužilaštvo prosledilo slučaj Kancelariji za borbu protiv kriminala prema maloletnim licima (OFMIN).

Nakon pretresa njegove kuće i radnog mesta, kao i analize kompjutera, utvrđene su sve okolnosti i činjenice koje terete osumnjičenog.

On je takođe osumnjičen i za kriminalna dela koja je počinio u Bordou, a odnose se na saušesništvo u trgovini licima mlađim od 15 godina koji su postali žrtve silovanja i seksualnih napada, kao i na posedovanje dečje pornografije.

(Tanjug)

BONUS VIDEO-