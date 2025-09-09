OSTAVILI SVINJSKE GLAVE ISPRED DŽAMIJA: Teške provokacije na verskoj osnovi u Parizu - Na jednoj napisano Makronovo ime

ODSEČENE svinjske glave ostavljene tokom noći ispred više džamija u Parizu i pariskom regionu izazvale su ogorčenje širom zemlje.

Glave životinja oblivene krvlju ostavljene su ispred najmanje šest džamija. Na jednoj od njih plavim slovima bilo je ispisano ime francuskog predsednika.

Rektor Velike džamije u Parizu Hems-Edin Hafiz osudio je „novu i tužnu fazu u porastu antimuslimanske mržnje“, pozivajući u saopštenju „na podizanje svesti i nacionalnu solidarnost“.

- Bio je to šok za sve nas. Ima mogo ljutnje i straha. Pitamo se zašto, koji je interes i cilj, čemu služe ovakve stvari – istakla je Naža Benali, rektorka džamije u pariskom 15. aromndismanu.

Uz osudu onoga što se dogodilo, gradonačelnica Pariza An Idalgo izrazila je solidarnost sa muslimanskom zajednicom.

- Ogorčeni smo, ovo je zaista nedopustivo – poručio je ministar unutrašnjih poslova Brino Retajo.

Otvorena je istraga zbog teških provokacija na verskoj osnovi.

- Sve se čini da budu pronađeni autori ovog gnusnog čina – poručio je pariski prefekt Loran Nunjez.

Sigurnosne kamere zabeležile su muškarca evropskog tipa, atletske građe, obučenog u crno, sa rancem na leđima i u belim patikama, dok je ostavljao jednu od svinjskih glava. Neimenovani policijski izvor BFMTV je preneo da bi moglo da se radi o "stranom mešanju". Sve se događa u trenutku dok je francuska ostala bez premijera.

