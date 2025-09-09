ORBAN ZAHTEVA DA EU NADOKNADI TROŠKOVE: Tokom 10 godina Mađarska zaštitila značajan deo granice

MAĐARSKI premijer Viktor Orban je pismeno zahtevao da Evropska unija nadoknadi Mađarskoj troškove zaštite granica, napominjući da je zemlja sprečila ulazak više od milion ilegalnih migranata od 2015. godine, a da se ipak suočava sa dnevnim kaznama od milion evra od Brisela, saznaje portal Index.hu.

Portal je u svom članku objavljenom sinoć naveo da je Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije, održala zajedničku konferenciju za novinare sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom kod čelične ograde podignute na beloruskoj granici 31. avgusta i da je rekla da EU "ozbiljno shvata pretnju sa Istoka", dodajući da će Brisel ubrzati program odbrambenih kredita SAFE bezbednosna akcija za Evropu, mobilišući 150 milijardi evra za države članice, uključujući i za razvoj odbrambene i industrije naoružanja.

Nakon konferencije za novinare u Poljskoj, Orban je pisao fon der Lajen, pozdravljajući njenu izjavu i navodeći: "Sa interesovanjem sam pročitao vašu izjavu u Poljskoj da su fizičke barijere koje štite spoljne granice EU zajednička odgovornost".

- Tokom proteklih deset godina, Mađarska je zaštitila značajan deo granice Šengenskog prostora, finansirajući isključivo iz našeg nacionalnog budžeta. Mađarska je više puta tražila nadoknadu za ove troškove od Evropske komisije. Međutim, umesto političke ili finansijske podrške, Mađarska se suočava sa stalnim kritikama i bila je primorana da plaća neviđenu dnevnu kaznu od milion evra - napisao je Orban.

On je dodao da Mađarska očekuje "isto priznanje kao i druge države članice i finansijsku podršku za držanje milion migranata van bloka", i naveo da su "mnoge države članice pod značajnim migracionim pritiskom odlučile da izgrade fizičke barijere duž svojih spoljnih granica kako bi zaštitile svoju nacionalnu bezbednost i bezbednost svojih građana".

- Ne samo da državni akteri koriste migracije kao oružje, već i organizovane kriminalne grupe uključene u trgovinu ljudima, koje imaju veze sa terorističkim organizacijama i koje svesno ili nesvesno podržavaju nevladine organizacije koje žele da dovedu mase ilegalnih migranata u Šengenski prostor preko zapadnobalkanske rute takođe predstavljaju pretnju za EU - napisao je Orban.

Dodao je da nove prognoze ukazuju na to da bi milioni potencijalnih migranata "mogli da krenu iz Afrike u bilo kojem trenutku".

Orban je pozvao komisiju da pruži finansijsku pomoć graničnim državama članicama bez diskriminacije.

- Mađarska ostaje posvećena evropskoj solidarnosti i nastaviće da se bori za zajedničke evropske vrednosti štiteći šengensku granicu i bezbednost naših građana - rekao je mađarski premijer.

Prema informacijama portala Index.hu kopija pisma poslata je svakom članu Evropskog saveta, što ukazuje da Orban namerava da pokrene pitanje pred širom evropskom publikom.

(Tanjug)