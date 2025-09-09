POJAVILI SE SNIMCI NA MREŽAMA: Brod Grete Tunberg pogođen dronom? (VIDEO)
ORGANIZATORI flote "Globalna sumud flotila" koja planira da probije izraelsku pomorsku blokadu Gaze, tvrde da je vodeći brod konvoja pogođen dronom u luci Sidi Bu Said u Tunisu, odakle je planirano isplovljavanje u sredu.
Prema navodima organizatora, plovilo pod nazivom Femili, na kojem bi trebalo da se nalaze klimatska aktivistkinja Greta Tunberg i drugi aktivisti, navodno je pogođeno bespilotnom letelicom dok se nalazilo u luci, prenosi Tajms of Izrael.
Na brodu su se u tom trenutku nalazili članovi upravnog odbora flote, a svi putnici i članovi posade su bezbedni, saopštili su organizatori.
Na društvenim mrežama pojavio se snimak navodnog napada, ali zasad još uvek nije potvrđeno da se napad dronom dogodio.
Na mrežama se dele i fotogafije na kojima se vidi da je brod pretrpeo određeno oštećenje...
Specijalna izvestiteljka Ujedinjenih nacija za ljudska prava na palestinskim teritorijama Frančeska Albanese, objavila je na mreži Iks da se nalazi u luci zajedno sa lokalnim vlastima i organizatorima, pokušavajući da utvrdi činjenice.
Međutim, tuniska Nacionalna garda saopštila je da nije detektovala prisustvo dronova u tom području.
"Prema preliminarnim nalazima, došlo je do požara među prslucima za spasavanje na brodu koji je bio usidren 50 nautičkih milja od luke Sidi Bu Said, a koji je doplovio iz Španije", izjavio je portparol Nacionalne garde Husem Edin Džebabli.
"Istraga je u toku, a do sada nije potvrđeno prisustvo dronova", zaključio je Džebabli.
Isplovljavanje "Flotile Magreb sumud" prethodno je bilo je planirano za nedelju, 7. septembar, ali su organizatori saopštili da su pomerali polazak brodova iz Tunisa za sredu, 10. septembar, zbog "tehničkih i logističkih razloga van kontrole rukovodstva", prenosi Al Džazira.
Polazak "Flotile Magreb sumud", koja je imala za cilj da se pridruži brodovima "Globalne sumud flotile" koji su krenuli iz Španije i Italije, već je bio odložen zbog lošeg vremena.
