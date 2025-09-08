JAK ZEMLJOTRES POGODIO GRČKU: Osetio se i u Atini
ZEMLjOTRES jačine 5,2 stepena Rihterove skale pogodio je Grčku.
Prema prvim informacijama, epicentar potresa bio je u oblasti Nea Stiri, na Eviji, a dubina, prema podacima Atinskog geodinamičkog instituta, bila je 2,3 km.
Zemljotres je bio veoma jak i osetio se u Atini.
(Kurir)
