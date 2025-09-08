"NISAM MISLIO DA ĆU MORATI DA BEŽIM KAO LOPOV NOĆU" Kuleba pobegao iz Ukrajine nakon ukaza Zelenskog

BIVŠI ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitrij Kuleba izjavio je da je otišao iz Kijeva u Poljsku zbog odluke ukrajinskih vlasti da zabrane izlazak iz zemlje bivšim diplomata.

Foto Tanjug/AP

- Nikada nisam mislio da ću morati da bežim iz svoje zemlje kao lopov noću - citira list njegove reči talijanski list Corriere della Sera.

Kuleba je naveo da ukaz predsednika Ukrajine Vladimira Zelenskog nije povezan sa zabranom izlaska iz zemlje za muškarce pozivnog uzrasta, jer bivši ukrajinski diplomati nisu obavezni na službu.

- Istina je da Zelenski i njegovo okruženje ne žele da mi odlazimo u inostranstvo i govorimo ono što, po njihovom mišljenju, može biti u suprotnosti sa linijom vlade - smatra bivši ministar.

Dodao je da se ne smatra osobom sa paranojom, ali je uveren da je ukaz usmeren upravo na njega i neke druge diplomate. Kuleba je objasnio da zarađuje od nastupa u inostranstvu, gde ga pozivaju, i da u tim nastupima „uglavnom štiti našu vladu“.

- Ali u određenim dvorskim krugovima i dalje postoji stari sovjetski mentalitet, pa ako odete u inostranstvo kao slobodan građanin, automatski postajete agent koji namerava da nanese štetu državi - istakao je bivši ministar.

Pres-služba Kulebe je kasnije izjavila da su reči bivšeg ministra „netačno predstavljene“. On je otišao u Poljsku kako bi otputovao na konferenciju u Južnoj Koreji. Putovanje je bilo planirano, a on će se vratiti 20. septembra, kažu njegovi predstavnici.

Dmitrij Kuleba obavljao je funkciju ministra spoljnih poslova Ukrajine od 2020. do 2024. godine, a prošlog godine na tu poziciju je došao Andrej Sibiga (ranije prvi zamenik ministra). Nakon ostavke krajem 2024. godine, Kuleba je postao viši naučni saradnik u Centru za međunarodne odnose pri Školi upravljanja Kenedi Univerziteta Harvard.

(Sputnjik)



