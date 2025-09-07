Svet

"PUTIN I TRAMP ĆE SPREČITI TREĆI SVETSKI RAT" Dimitrijev izneo jasan stav

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

07. 09. 2025. u 07:14

DIREKTOR Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev izjavio je da će ruski predsednik Vladimir Putin i njegov američki kolega Donald Tramp sprečiti Treći svetski rat.

ПУТИН И ТРАМП ЋЕ СПРЕЧИТИ ТРЕЋИ СВЕТСКИ РАТ Димитријев изнео јасан став

Foto: Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/AP Photo/Evan Vucci

"Staljin, Ruzvelt i Čerčil su pobedili u Drugom svetskom ratu. Putin i Tramp će sprečiti Treći svetski rat", napisao je Dmitrijev sinoć na društvenoj mreži X.

On je priložio dve fotografije ispod objave, od kojih prva, crno-bela fotografija, prikazuje sovjetskog lidera Josifa Staljina, 32. predsednika SAD Frenklina Ruzvelta i bivšeg britanskog premijera Vinstona Čerčila. 

Druga fotografija u boji prikazuje Putina i Trampa, prenosi RIA Novosti.
 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIJA POSLE SKANDALA I DRAME ISPALA SA EVROBASKETA! Senzacija, Finska izbacila orlove sa Evropskog prvenstva!
Košarka

19 23

SRBIJA POSLE SKANDALA I DRAME ISPALA SA EVROBASKETA! Senzacija, Finska izbacila "orlove" sa Evropskog prvenstva!

Košarkaška reprezentacija Srbije je eliminisana sa Evropskog prvenstva, a plasman među osam najboljih ekipa Evrobasketa 2025 onemogućio je poraz od Finske. Konačan rezultat, 86:92, epilog je burnih dešavanja, na momente i skandaloznih. Ipak, nema se šta zameriti samim pobednicima - oni su muški, borbenijom i, pre svega, koncentrisanijom igrom, uz neverovatan broj ofanivnih skokova protiv više ekipe - izbacili glavnog favorita za zlato. Istina, problemi s kojima su se naši suočili (povrede kapitena Bogdanovića, pa Tristana Vukčevića, koji nije igrao ovoga puta, a usred meča i peh Dobrića, te nastup rovitog Avramovića) nisu bili mali, ali malo ko je očekivao da će ekipa iz zemlje košarke - ispasti sa Evrobasketa već u osmini finala, i to od suparnika koji se nikako ne svrstava u košarkaške supersile. To se i dogodilo.

06. 09. 2025. u 22:50 >> 22:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU