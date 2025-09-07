"PUTIN I TRAMP ĆE SPREČITI TREĆI SVETSKI RAT" Dimitrijev izneo jasan stav
DIREKTOR Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev izjavio je da će ruski predsednik Vladimir Putin i njegov američki kolega Donald Tramp sprečiti Treći svetski rat.
"Staljin, Ruzvelt i Čerčil su pobedili u Drugom svetskom ratu. Putin i Tramp će sprečiti Treći svetski rat", napisao je Dmitrijev sinoć na društvenoj mreži X.
On je priložio dve fotografije ispod objave, od kojih prva, crno-bela fotografija, prikazuje sovjetskog lidera Josifa Staljina, 32. predsednika SAD Frenklina Ruzvelta i bivšeg britanskog premijera Vinstona Čerčila.
Druga fotografija u boji prikazuje Putina i Trampa, prenosi RIA Novosti.
(Tanjug)
