TRAMP POENTIRAO ŽESTOKOM IRONIJOM: NJegova bizarna objava, lamentira zbog velikog samita u Tjenđinu

AMERIČKI predsednik Donald Tramp danas je ogorčeno komentarisao približavanje Indije i Rusije Kini, što je demonstrirano na nedavnom samitu u Tjenđinu.

Foto: Tanjug

- Izgleda da smo izgubili Indiju i Rusiju zbog najmračnije, najcrnje Kine - napisao je na svojoj društvenoj mreži "Istina" ("Truth social"), uz fotografiju ruskog predsednika Vladimira Putina, kineskog predsednika Si Đinpinga i indijskog premijera Narendre Modija, snimljenu na samitu Šangajske organizacije za saradnju u Tjenđinu ranije ove nedelje.

- Želim im dugu i prosperitetnu budućnost zajedno - napisao je u objavi, očigledno ironično.

Podsetimo se i da je Donald Tramp prethodno nazvao samit u Kini zaverom protiv Sjedinjenih Država. Ruski predsednik Vladimir Putin je odgovorio rekavši da "Tramp ima dobar smisao za humor".

Tokom samita, Si je pozvao na uspostavljanje novog multipolarnog svetskog poretka koji bi osporio američku demokratiju kao vodeću silu u globalnim poslovima. Takav poredak, kaže on, vratio bi svet u stanje u kojem supersile kontrolišu sopstvene sfere uticaja.

Kina i Indija ostaju među najvećim kupcima ruske nafte, koju koriste za finansiranje ratne mašinerije Moskve. Američki predsednik je pokušao da poremeti te veze preteći sekundarnim sankcijama zemljama koje nastavljaju da trguju sa Rusijom.

Ranije ove nedelje, Tramp je priznao da se okončanje rata u Ukrajini pokazalo težim nego što je očekivao. Njegovi mirovni napori, koji su sada u osmom mesecu, postigli su mali napredak, dok strateški partneri Moskve nastavljaju da jačaju njene ratne kapacitete.

(Index)