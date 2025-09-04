Svet

BRITANSKI MEDIJI: SAD umanjuju za više stotina miliona evra pomoć zemljama Evrope na granici s Rusijom

04. 09. 2025. u 20:22

SJEDNINjENE Američke države umanjiće za više stotina miliona dolara programe bezbednosne podrške evropskim zemljama koje se graniče sa Rusijom, preneo je danas Fajnenšetl tajms pozivajući se na neimenovane izvore.

БРИТАНСКИ МЕДИЈИ: САД умањују за више стотина милиона евра помоћ земљама Европе на граници с Русијом

Prema pisanju britanskog lista, zvaničnici Pentagona prošle nedelje obavestili su evropske diplomate da SAD više neće finansirati programe obuke i naoružavanje trupa u zemljama istočne Evrope.

Dodaje se da su zemlje Evropske unije šokirane takvom odlukom i da pokušavaju da razjasne detalje umanjenja američke pomoći.

(Tanjug)

