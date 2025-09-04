BRITANSKA „NOĆNA MORA“ ZA MOSKVU London bi da produži rat: Kijevu stiže „čudotvorna“ Nightfall raketa, dok Berlin krije isporuke (VIDEO)

VELIKA Britanija napravila je radikalan zaokret u svojoj vojnoj strategiji i odlučila da Ukrajini ponudi nešto mnogo ozbiljnije od dosadašnje pomoći u vidu oklopnih vozila i artiljerije.

Foto Cpl Jamie Peters RLC mod.uk

Ministar odbrane Džon Hili potvrdio je razvoj potpuno nove balističke rakete kratkog dometa, pod nazivom „Nightfall“, koja bi trebalo da postane ključni adut Kijeva u narednim mesecima.

Projekat je predstavljen kao strateški potez Londona, signal Moskvi da se rat neće završiti iscrpljivanjem već da Zapad planira da podigne intenzitet borbi na novi nivo. Istovremeno, to je i poruka saveznicima: Britanija ne želi više da zavisi od američkih sistema, već razvija sopstvenu tehnologiju bez ograničenja i političkih uslovljavanja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE „NIGHTFALL“ RAKETE

Raketa „Nightfall“ prema dostupnim podacima ima kapacitete koji značajno prevazilaze američke ATACMS rakete, koje su do sada činile osnovu ukrajinskih udara po ruskoj infrastrukturi.

*Domet: preko 600 km – dvostruko više od ATACMS, što znači da Kijev može da gađa ciljeve duboko u ruskoj teritoriji, a ne samo na Krimu i u pograničnim oblastima.

*Brzina i trajektorija: kvazibalistički profil leta pri ekstremno velikoj brzini, čime se minimizuje vreme reakcije ruske PVO. Prema procenama, vreme od lansiranja do udara na cilj iznosi svega 10 minuta.

*Borbeno punjenje: oko 300 kg eksploziva – znatno snažnije od ATACMS, idealno za uništavanje skladišta municije, komandnih centara i fortifikacija.

*Preciznost: greška kružnog odstupanja svega 5 metara, čak i u uslovima jakog elektronskog ometanja i gubitka GPS signala.

*Cena: oko 500.000 funti po komadu, što je daleko manje od sličnih sistema, što omogućava masovnu proizvodnju i stalne isporuke Ukrajini.

Mobilni lanseri su projektovani tako da mogu da ispale više od dve rakete u roku od 15 minuta i odmah napuste poziciju, smanjujući rizik od protivudara. Novi sistem bi koristio mobilne lanse­re slične onima koje već imaju američki HIMARS sistemi. Međutim, za razliku od standardnih projektila, Nightfall bi imao daleko veći domet i razornu moć.

Zanimljivo je pomenuti da su Amerikanci već najavili modernizaciju svojih platformi, uključujući i integraciju hipersoničnih raketa Blackbeard GL u HIMARS, ali britanski projekat je znak da Evropa želi da se odvoji od potpune zavisnosti od Vašingtona.

ZAŠTO SE „NIGHTFALL“ PREDSTAVLjA KAO JOŠ JEDAN „WUNDERWAFFE“?

Britanski stratezi žele da pokažu da Ukrajina više ne sme da igra defanzivno. Domet od 600 kilometara omogućava udare na industrijska postrojenja u Rusiji, na vojne baze u unutrašnjosti i na logističke čvorove koji su do sada bili nedostižni. To, naravno, nosi i rizik eskalacije jer Moskva upozorava da će svaki udar u „srce Rusije“ biti tretiran kao crvena linija.

Nightfall nije samo tehnološki projekat – to je i politički signal. Dok Rusija pojačava svoje udare i tvrdi da je do sada uništila desetine HIMARS sistema, Zapad jasno pokazuje da će eskalirati podršku. Slično se već dogodilo sa raketama Storm šedou i SCALP-EG, koje su u početku bile tabu, a zatim postale standardna komponenta ukrajinskog arsenala.

Ukoliko Nightfall uđe u upotrebu, Ukrajina bi dobila moć da precizno pogađa ciljeve u centralnoj Rusiji – fabrike oružja, skladišta goriva i ključne komunikacione čvorove.

ROKOVI I INDUSTRIJSKI KAPACITETI ZAPADA

Ministarstvo odbrane Ujedinjenog Kraljevstva postavilo je izuzetno ambiciozan plan:

*u roku od 9–12 meseci proizvesti pet funkcionalnih prototipova,

*ubrzo potom pokrenuti serijsku proizvodnju sa kapacitetom od najmanje 10 raketa mesečno,

*kasnije podići proizvodnju na znatno veći nivo, u zavisnosti od zahteva ukrajinskog fronta.

Britanska odbrambena industrija, uključujući MBDA i druge velike proizvođače, već je pokazala interesovanje. Međutim, politička odluka Londona jasno je usmerena na brzinu – prioritet nije savršena tehnologija, već funkcionalno i brzo raspoloživo oružje.

NEMAČKA „IGRA SENKI“ – KRSTAREĆE RAKETE U TIŠINI

Dok Britanija otvoreno govori o isporukama, iz Moskve stižu tvrdnje da Nemačka pokušava da sakrije sopstvenu umešanost u naoružavanje Ukrajine. Prema izveštaju ruske Spoljne obaveštajne službe (SVR), kancelar Merc dao je nalog da se maksimalno prikrije isporuka krstarećih raketa Kijevu.

Razlog je, tvrde ruski izvori, želja Berlina da izbegne otvoreni politički skandal i da ne podstakne dodatne napetosti unutar same EU, gde deo javnosti već smatra da Nemačka ide predaleko u podršci Ukrajini.

Zapadne diplomate, s druge strane, govore da se radi o taktici „iznenađenja“ – da se Moskvi ne bi dalo vremena da prilagodi odbranu. Nemačka vlada do sada nije zvanično komentarisala ove navode.

Ova dva paralelna procesa – britansko otvaranje i nemačko prikrivanje – pokazuju da je Evropa duboko podeljena oko načina na koji želi da održava proksi sukob u životu u Ukrajini.

*Britanija želi da preuzme lidersku ulogu, pokaže tehnološku samostalnost i ujedno testira sopstvenu industriju u realnim ratnim uslovima.

*Nemačka balansira između sopstvenih interesa, unutrašnjih političkih podela i želje da ne bude percipirana kao direktan akter rata.

Za Ukrajinu, međutim, rezultat je isti: sve moćnije i raznovrsnije oružje, koje bi moglo da značajno produži rat i poveća njegov intenzitet.

ŠTA DALjE?

Pitanje koje ostaje otvoreno jeste koliko brzo će Britanija uspeti da isporuči „Nightfall“ rakete i da li će Nemačka nastaviti svoju „politiku tišine“ kada su u pitanju krstareće rakete.

Ako Ukrajina dobije rakete dometa 600 km, to će promeniti geopolitički pejzaž Istočne Evrope. Rusija će biti prinuđena da dodatno preusmeri resurse na zaštitu unutrašnjih regiona, dok će Zapad pokušati da dokaže da je spreman na novu fazu sukoba.

U svakom slučaju, ono što je počelo kao lokalni rat sve više poprima obrise tehnološke i političke trke velikih sila, u kojoj Ukrajina služi kao poligon za testiranje najsavremenijih sistema.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori