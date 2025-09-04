BRIŽIT BARDO U ŽALOSTI: U Francuskoj preminuo Žak Šarije, bivši muž slavne glumice

Brižit Bardo je izgubila svog drugog muža, oca njenog sina i jedinog deteta.

foto IMDb

Žak Šarije preminuo je u 88. godini u mestu Sen Brijak na Atlantskoj obali, gde je proveo starost.

Glumac, filmski producent i likovni umetnik bio je suprug slavne glumice od leta 1959. do prvih dana 1963. godine. Upoznali su se na snimanju filma "Babet ide u rat" u kome su zajedno glumili. Rodila se ljubav, a venčali su se u Luvensijenu gde se nalazila porodična kuća Bardoovih.

Sudbonosno "da" su izgovorili 18. juna 1959. godine, odmah nakon što je pala poslednja klapa. On je imao 23 godine, ona 25. Šarije je pre toga 1958. glumio u filmu "Varalice" Marsela Trifoa, uz Žan Pol Belmonda.

Već 11. januara 1960. godine Brižit i Žak su dobili sina Nikolu Žaka. Ubrzo posle toga započele su bračne trzavice koje su se tri godine kasnije završile razvodom. Šarije je pred sudom izborio pravo da bude staratelj sinu, kojeg je odgajio zajdno sa svojom novom suprugom Frans Luj Drajfus.

Imao je četvoro dece – uz Nikolu, još i Mari i Sofiju sa Frans Luj Drajfus i Rozaliju iz svog trećeg braka.

Snimao je filmove sa rediteljima kao što su Klod Šabrol i Žan Lik Godar. Kao slikar, izlagao je svoja dela i u galeriji "Karden" u Parizu.