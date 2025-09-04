Svet

STIGLO SAOPŠTENJE IZ PEKINGA: Evo šta kažu na Trampovu izjavu o kovanju zavere

В. Н.

04. 09. 2025. u 10:21

KINESKO Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da Kina ne radi protiv trećih zemalja dok razvija diplomatske odnose, nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da Kina, Rusija i Severna Koreja kuju zaveru protiv SAD.

СТИГЛО САОПШТЕЊЕ ИЗ ПЕКИНГА: Ево шта кажу на Трампову изјаву о ковању завере

Foto: Profimedia/Ilustracija

Tramp je u sredu, tokom vojne parade u Pekingu povodom Dana pobede u Drugom svetskom ratu, na objavi na Truth Social poručio kineskom predsedniku Si Đinpingu da su SAD doprinele oslobađanju Kine od Japana u tom sukobu, prenosi Rojters.

- Molim vas, prenesite moje najtoplije pozdrave Vladimiru Putinu i Kim Džong Unu, dok kujete zaveru protiv Sjedinjenih Američkih Država - dodao je Tramp.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA GLEDA I NE VERUJE! Evo šta su navijači Zvezde uradili za navijača Partizana!

SRBIJA GLEDA I NE VERUJE! Evo šta su navijači Zvezde uradili za navijača Partizana!