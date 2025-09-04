STIGLO SAOPŠTENJE IZ PEKINGA: Evo šta kažu na Trampovu izjavu o kovanju zavere
KINESKO Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da Kina ne radi protiv trećih zemalja dok razvija diplomatske odnose, nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da Kina, Rusija i Severna Koreja kuju zaveru protiv SAD.
Tramp je u sredu, tokom vojne parade u Pekingu povodom Dana pobede u Drugom svetskom ratu, na objavi na Truth Social poručio kineskom predsedniku Si Đinpingu da su SAD doprinele oslobađanju Kine od Japana u tom sukobu, prenosi Rojters.
- Molim vas, prenesite moje najtoplije pozdrave Vladimiru Putinu i Kim Džong Unu, dok kujete zaveru protiv Sjedinjenih Američkih Država - dodao je Tramp.
(Tanjug)
