EPIDEMIJA KRIMINALA NA KORZICI: Napeta situacija na francuskom ostrvu gde se mafijaške grupe ponovo bore za prevlast

Korzikanska mafija se nalazi u procesu širokog reorganizovanja, zaključila je francuska obaveštajna služba.

Foto: Printskrin

Na Ostrvo lepote to ponovo, posle nekoliko godina mira, vraća eksplozije, rušenje kuća, borbu za teritoriju i strah od otmica i divljeg reketiranja.

Pre nekoliko dana, u Ajačiju je eksplozivnom napravom u vazduh dignuta škola ronjenja koja pripada jednom od zagovornika nezavisnosti Korzike. U detonaciji pred zoru nije bilo povređenih, ali je načinjena ogromna materijalna šteta. Stranka kojoj pripada vlasnik je zapretila onima koji ponovo "prave haos".

Policija je započela istragu, ali vlasti ističu da u ovom trenutku ne mogu da se ustanove motivi za napad. Rad inspektora na rasvetljavanju bombaške akcije se nastavlja, dok stanovnici Napoleonovog ostrva strahuju od nove spirale nasilja koja je dugi niz godina zagorčavala život običnim građanima.

Napad na školu ronjenja samo je jedan u nizu incidenata koji su se dogodili u poslednje vreme na Korzici. Proteklih meseci podmetna je vatra u restoranima na plaži i na brodovima u Bastiji, Ajačiju, Kalviju, Sen Florenu. Francuski mediji pišu o "epidemiji kriminalnih požara". Privredna komora Korzike ove napade naziva "spiralom nasilja". Iza svega lebdi bojazan od novog rata mafijaških klanova.

Izveštaj direkcije sudske policije, do čijeg sadržaja su došli francuski novinari, ističe da ove godine na Ostrvu lepote operiše 20 kriminalnih grupa koje su kao i do sada podeljene u dva bloka. Ove grupe među sobom u principu imaju dogovor da ne zadiru u tuđe sektore, ali je u poslednje vreme izgleda došlo do poremećaja kriminalne ravnoteže.

Mafija je, ističe se, ušla u sve sektore društva, od politike, do društevnih i ekonomskih aktera. Ima svoje interese u malim i srednjim preduzećima, restoranima, hotelijerstvu, stambenoj izgradnji. Ravnoteža između kriminalnih grupa se ocenjuje kao krhka, pa se sumnja da sve to može da dovede do otvorenih i nasilnih konflikata.

Izveštaj službe za obaveštavanje i stateršku analizu organizovanog kriminala (SIRASCO) situaciju poslednjih meseci na Korzici ponovo ocenjuje kao naročito nestabilnu. Navodi se da ne postoji tačno utvrđena hijerarhija, da se neke grupe osećaju moćnije od drugih i da jačina i nivo njihovog uticaja može da varira, što može da dovede u pitanje balans između dva glavna mafijaška bloka.

ČASOVI PROTIV MAFIJE

Korzikanski đaci, počev od završnog razreda osnovne škole, od ove školske godine imaju nastavu u okviru koje će im se skretati pažnja na opasnost od mafijaškog uticaja. To će biti jedinstveni časovi u Francuskoj. Odluka o njihvom držanju doneta je na vanrednoj sednici Skupštine Korzike. U školskom programu biće 16 časova koji će biti raspoređeni na predavanja u okviru istorije, geografije i moralnog i civilnog vaspitanja.