SASTANAK TRAJAO SAT VREMENA: Fico razgovarao s Putinom i ima važnu poruku za Zelenskog
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je da je s ruskim liderom Vladimirom Putinom imao važan razgovor o posle čega je izveo nekoliko zaključaka koje namerava u petak da prenese Vladimiru Zelenskom.
- Mediji su objavili informacije o zvaničnom delu susreta s predsednikom Putinom. Zatim smo skoro sat vremena razgovarali u četiri oka i tada smo se fokusirali na rat u Ukrajini. Predsednik Putin me je informisao o razgovorima sa američkim predsednikom Donaldom Trampom na Aljasci i izgledima za okončanje ukrajinske krize. Iz tog važnog razgovora izvukao sam nekoliko zaključaka i poruka koje u petak nameravam da prenesem Vladimiru Zelenskom - napisao je on na društvenim mrežama.
Fico je naveo da je imao priliku da razgovara sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom i najavio da će sutra, posle vojne parade u Pekingu, imati razgovore sa predsednikom Vijetnama Luongom Kuongom i predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Podsetimo, ruski predsednik je na sastanku s Ficom izjavio da je konsenzus o osiguranju bezbednosnih garancija Ukrajini moguće pronaći i da je o tome bilo reči na samitu u Enkoridžu sa američkim liderom Donaldom Trampom.
- Naravno, Ukrajina treba da odluči kako će osigurati svoju bezbednost, ali ta bezbednost, kako je napisano u fundamentalnim dokumentima, uključujući i oblast bezbednosti na evropskom kontinentu, ne može biti osigurana na račun bezbednosti drugih zemalja, posebno na račun Ruske Federacije. Postoje opcije za osiguranje bezbednosti Ukrajine u slučaju završetka sukoba, to je takođe bila tema našeg razgovora u Enkoridžu - objasnio je Putin.
(Sputnjik)
