SUSRET KOJI ODJEKUJE IZ TJENĐINA: Evo šta je Putin poručio Slovačkoj
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin rekao je danas, tokom susreta sa slovačkim premijerom Robertom Ficom u Kini, da će Moskva ostati pouzdan dobavljač energetskih resursa za Slovačku.
Putin i Fico razgovarali su danas o energetici i bilateralnim odnosima na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju u Tjenđinu, prenosi RIA Novosti. Kako je ruski predsednik istakao, Moskva ceni nezavisnu spoljnu politiku Bratislave.
Putin je rekao da slovačke kompanije nastavljaju uspešno da posluju na ruskom tržištu i dodao da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energetskih resursa. Fico je, sa svoje strane, rekao da je Bratislava zainteresovana za standardizaciju odnosa i tom prilikom predložio održavanje sastanka komisije za produbljivanje saradnje.
Kada je reč o odnosu sa Kijevom, premijer Slovačke je rekao da će na sastanku sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim u petak razgovarati o neprihvatljivosti napada na energetsku infrastrukturu.
Predsednik Rusije naveo je da je Moskva "dugo tolerisala napade Ukrajinaca na energetsku infrastrukturu, a onda je počela ozbiljno da odgovara".
- Kijev pokušava da nanese štetu Moskvi kao odgovor na ozbiljne napade na ukrajinsku infrastrukturu, ali se šteta nanosi i ruskim partnerima - rekao je Putin. Prema njegovim rečima, Rusija nije protiv članstva Ukrajine u EU, ali smatra njeno članstvo u NATO-u neprihvatljivim.
Putin je ocenio da je moguće pronaći konsenzus o obezbeđivanju bezbednosnih garancija za Ukrajinu i dodao da je spreman da sarađuje sa američkim predstavnicima u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani.
(Tanjug)
