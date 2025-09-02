SUSRET KOJI ODJEKUJE IZ TJENĐINA: Evo šta je Putin poručio Slovačkoj

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin rekao je danas, tokom susreta sa slovačkim premijerom Robertom Ficom u Kini, da će Moskva ostati pouzdan dobavljač energetskih resursa za Slovačku.

FOTO: Tanjug/AP

Putin i Fico razgovarali su danas o energetici i bilateralnim odnosima na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju u Tjenđinu, prenosi RIA Novosti. Kako je ruski predsednik istakao, Moskva ceni nezavisnu spoljnu politiku Bratislave.

Putin je rekao da slovačke kompanije nastavljaju uspešno da posluju na ruskom tržištu i dodao da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energetskih resursa. Fico je, sa svoje strane, rekao da je Bratislava zainteresovana za standardizaciju odnosa i tom prilikom predložio održavanje sastanka komisije za produbljivanje saradnje.

Kada je reč o odnosu sa Kijevom, premijer Slovačke je rekao da će na sastanku sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim u petak razgovarati o neprihvatljivosti napada na energetsku infrastrukturu.

Predsednik Rusije naveo je da je Moskva "dugo tolerisala napade Ukrajinaca na energetsku infrastrukturu, a onda je počela ozbiljno da odgovara".

- Kijev pokušava da nanese štetu Moskvi kao odgovor na ozbiljne napade na ukrajinsku infrastrukturu, ali se šteta nanosi i ruskim partnerima - rekao je Putin. Prema njegovim rečima, Rusija nije protiv članstva Ukrajine u EU, ali smatra njeno članstvo u NATO-u neprihvatljivim.

Putin je ocenio da je moguće pronaći konsenzus o obezbeđivanju bezbednosnih garancija za Ukrajinu i dodao da je spreman da sarađuje sa američkim predstavnicima u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani.

(Tanjug)