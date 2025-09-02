Svet

SUSRET KOJI ODJEKUJE IZ TJENĐINA: Evo šta je Putin poručio Slovačkoj

Mina Izgarević

02. 09. 2025. u 12:17

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin rekao je danas, tokom susreta sa slovačkim premijerom Robertom Ficom u Kini, da će Moskva ostati pouzdan dobavljač energetskih resursa za Slovačku.

СУСРЕТ КОЈИ ОДЈЕКУЈЕ ИЗ ТЈЕНЂИНА: Ево шта је Путин поручио Словачкој

FOTO: Tanjug/AP

Putin i Fico razgovarali su danas o energetici i bilateralnim odnosima na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju u Tjenđinu, prenosi RIA Novosti. Kako je ruski predsednik istakao, Moskva ceni nezavisnu spoljnu politiku Bratislave.

Putin je rekao da slovačke kompanije nastavljaju uspešno da posluju na ruskom tržištu i dodao da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energetskih resursa. Fico je, sa svoje strane, rekao da je Bratislava zainteresovana za standardizaciju odnosa i tom prilikom predložio održavanje sastanka komisije za produbljivanje saradnje.

Kada je reč o odnosu sa Kijevom, premijer Slovačke je rekao da će na sastanku sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim u petak razgovarati o neprihvatljivosti napada na energetsku infrastrukturu.

Predsednik Rusije naveo je da je Moskva "dugo tolerisala napade Ukrajinaca na energetsku infrastrukturu, a onda je počela ozbiljno da odgovara".

- Kijev pokušava da nanese štetu Moskvi kao odgovor na ozbiljne napade na ukrajinsku infrastrukturu, ali se šteta nanosi i ruskim partnerima - rekao je Putin. Prema njegovim rečima, Rusija nije protiv članstva Ukrajine u EU, ali smatra njeno članstvo u NATO-u neprihvatljivim.

Putin je ocenio da je moguće pronaći konsenzus o obezbeđivanju bezbednosnih garancija za Ukrajinu i dodao da je spreman da sarađuje sa američkim predstavnicima u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!
Svet

0 0

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: "Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!"

RUSKA devojčica Faina Savenkova iz Luganska, koja već više od deceniju živi pod stalnim eksplozijama, obratila se francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, koji je Rusiju nazvao "kanibalskom zemljom" i podsetila da je Francuska jedna od država koje garantuju ispunjenje Minskih sporazuma, koji bi trebalo da obezbeđuju prekid vatre u Donjeckoj i Luganskoj oblasti.

01. 09. 2025. u 15:22

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše kao blesavi, samo JEDNA ministarka nije dala ni centa
Svet

0 0

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše "kao blesavi", samo JEDNA ministarka nije dala ni centa

FRIDRIH Merc, aktuelni kancelar Nemačke od maja 2025. godine, dobro je poznat po svojoj prepoznatljivoj frizuri - malom, centralnom pramenu kratke kose na inače ćelavoj glavi, često duhovito nazvanom njegovim „Haarisel“ (ostrvo kose) u nemačkim medijima i na društvenim mrežama. Ovaj izgled postao je njegov zaštitni znak, simbolizujući njegov praktičan, tradicionalno konzervativni imidž, iako je često kritikovan zbog toga što deluje zastarelo ili neuredno

01. 09. 2025. u 13:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO

IGRA JE PODIGNUTA NA NAJVIŠI MOGUĆI NIVO