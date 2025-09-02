IAEA PRONAŠLA TRAGOVE URANIJUMA U SIRIJI: Lokaciju je 2007. uništio Izrael
ZAPOSLENI Međunarodne agencije za nuklearnu energiju (IAEA) pronašli su tragove uranijuma u okviru istrage o zgradi na lokaciji Deir El Zor na istoku Sirije koju je Izrael uništio 2007. godine, a za koju se dugo pretpostavljalo da je neprijavljeni nuklearni reaktor.
-Agencija je pronašla značajan broj čestica prirodnog uranijuma u uzorcima uzetim na jednoj od tri lokacije. Analiza ovih čestica pokazala je da je uranijum antropogenog porekla,odnosno da je proizveden kao rezultat hemijske obrade, navodi se u izveštaju agencije državama članicama, prenosi Rojters.
Termin "prirodni uranijum" ukazuje na to da uranijum nije bio obogaćen, a u izveštaju se ne navodi zaključak o tome da li pronađeni tragovi uranijuma na nešto ukazuju.
-Sadašnje sirijske vlasti su navele da nemaju informacije koje bi mogle da objasne prisustvo takvih čestica uranijuma, dodaje se u izveštaju, i ističe da je vlast koju predvodi predsednik Ahmad al Šara u junu odobrila pristup zaposlenima IAEA tim lokacijama.
Na sastanku Al Šare i predsednika IAEA Rafaela Grosija istog meseca, dogovorena je saradnja Sirije i agencije.
Vlada sada svrgnutog sirijskog lidera Bašara al Asada saopštila je da je lokacija Deir el Zor, koja je obuhvatala zgradu, bila konvencionalna vojna baza.
IAEA je 2011. donela zaključak da je zgrada "vrlo verovatno" bila reaktor izgrađen u tajnosti, što je Damask izbegao da prijavi.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
PRONAĐENA TELA IZRAELSKIH TALACA U GAZI: Ubijeni u napadu Hamasa
30. 08. 2025. u 23:24
DžIHADISTI U SIRIJI TRAŽE POVRATAK RUSKIH TRUPA: Nema ko drugi da zaustavi Izraelce
14. 08. 2025. u 22:22
LIDER POKRETA HUTI: Zapretio Izraelu osvetom zbog ubistva njihovog premijera
31. 08. 2025. u 00:11
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)