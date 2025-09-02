Svet

IAEA PRONAŠLA TRAGOVE URANIJUMA U SIRIJI: Lokaciju je 2007. uništio Izrael

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

02. 09. 2025. u 01:22

ZAPOSLENI Međunarodne agencije za nuklearnu energiju (IAEA) pronašli su tragove uranijuma u okviru istrage o zgradi na lokaciji Deir El Zor na istoku Sirije koju je Izrael uništio 2007. godine, a za koju se dugo pretpostavljalo da je neprijavljeni nuklearni reaktor.

Foto Tanjug/AP/Omar Albam

-Agencija je pronašla značajan broj čestica prirodnog uranijuma u ​​uzorcima uzetim na jednoj od tri lokacije. Analiza ovih čestica pokazala je da je uranijum antropogenog porekla,odnosno da je proizveden kao rezultat hemijske obrade, navodi se u izveštaju agencije državama članicama, prenosi Rojters.

Termin "prirodni uranijum" ukazuje na to da uranijum nije bio obogaćen, a u izveštaju se ne navodi zaključak o tome da li pronađeni tragovi uranijuma na nešto ukazuju.

-Sadašnje sirijske vlasti su navele da nemaju informacije koje bi mogle da objasne prisustvo takvih čestica uranijuma, dodaje se u izveštaju, i ističe da je vlast koju predvodi predsednik Ahmad al Šara u junu odobrila pristup zaposlenima IAEA tim lokacijama.

Na sastanku Al Šare i predsednika IAEA Rafaela Grosija istog meseca, dogovorena je saradnja Sirije i agencije.

Vlada sada svrgnutog sirijskog lidera Bašara al Asada saopštila je da je lokacija Deir el Zor, koja je obuhvatala zgradu, bila konvencionalna vojna baza.

IAEA je 2011. donela zaključak da je zgrada "vrlo verovatno" bila reaktor izgrađen u tajnosti, što je Damask izbegao da prijavi.

(Tanjug)

