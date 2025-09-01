ŠPIJUNSKA AFERA U ARGENTINI: Sudija Zabranio objavljivanje snimaka koji se pripisuju Milejevoj sestri
SAVEZNI sudija građanskog suda u Argentini danas je zabranio medijima da objavljuju audio snimke napravljene u predsedničkoj palati, na kojima se verovatno čuje i sestra predsednika te zemlje Havijera Mileja, javlja Rojters.
Portparol predsednika, Manuel Adorni, objavio je na društvenim mrežama sudski nalog kojim se zabranjuje distribucija audio snimaka snimljenih u predsedničkoj palati Kasa Rosada, putem medija ili platformi društvenih mreža.
Adorni je kazao da je Vlada Argentine podnela žalbu saveznom sudu protiv "operacije ilegalnih obaveštajnih službi sa ciljem destabilizacije zemlje usred izborne kampanje".
Dodao je da snimci uključuju privatne razgovore zvaničnika, uključujući predsednikovu sestru Karinu Milej, koja je takođe i šefica kabineta.
Nalog saveznog sudije dolazi u trenutku kada se Milejeva vlada suočava sa optužbama za korupciju nakon što je posebna serija audio snimaka procurela u lokalne medije u avgustu.
Snimci koje je savezni sudija daqnas zabranio već su objavljeni na striming platformi, prema argentinskim novinama Nasion.
(Tanjug)
