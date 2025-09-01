STARAC UDARIO BABIŠA ŠTAKOM U GLAVU: Bivši češki premijer napadnut na mitingu

BIVŠI češki premijer Andrej Babiš udaren je metalnim predmetom u glavu na jednom skupu, javlja agencija ČTK.

Foto: Profimedia

Babiš je napadnut tokom mitinga u Dobru.

Udaren je metalnim predmetom s leđa u glavu, nakon čega je odveden u bolnicu na pregled.

Prema navodima organa reda, pored Babiša, pomoć je bila potrebna još jednoj ženi.

Političara je stariji muškarac udario štakom u glavu.