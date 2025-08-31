NEPOZNATI PROJEKTIL UZNEMIRIO BRODARE: Pao u more u blizini jugozapadne obale Saudijske Arabije

PROJEKTIL nepoznatog porekla pao je danas u blizini broda koji se nalazio jugozapadno od saudijskog lučkog grada Janbua u Crvenom moru, saopštile su britanske agencije za pomorski nadzor.

Britanska služba za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) saopštila je da je brod prijavio da je nepoznati projektil pao u more uz "glasan prasak", ali da je posada broda bezbedna i da nastavlja putovanje.

Ubrzo nakon izveštaja UKMTO, britanska firma za pomorsku bezbednost Ambri takođe je saopštila da je upoznata sa incidentom 37,5 nautičkih milja (oko 70km) jugozapadno od Janbua.

Firme nisu identifikovale ko je odgovoran za incident, a jemenski pobunjenici Huti, koji skoro dve godine vrše napade u Crvenom moru, nisu komentarisali, prenosi Rojters.

Janbu je lučki grad koji se nalazi na zapadnoj obali Crvenog mora Saudijske Arabije.

Saudijska Arabija je predvodila koaliciju koja je pokrenula vojnu kampanju u Jemenu od početka 2015. godine kako bi podržala međunarodno priznatu jemensku vladu protiv Huta, koji su zauzeli glavni grad Sanu 2014. godine.

