SPREMAN NA DUG RAT: Merc protiv mirovnjaka u Ukrajini

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da se protivi slanju kopnenih mirovnih snaga u Ukrajinu u ovom trenutku, dodavši da je sada fokus razgovora o bezbednosnim garancijama za Kijev.

Foto: Tanjug Ap

Govoreći za televiziju ZDF, Merc je rekao da ne gubi nadu da će primirje u Ukrajini biti postignuto sledeće godine, ali je dodao da ''ni ne gaji iluzije'' i da je spreman da dug rat.

''Trudimo se da okončamo (rat) što je pre moguće. Ali svakako ne po cenu predaje Ukrajine“, rekao je on.

Merc je napomenuo da rat može da se završi sutra ako Ukrajina kapitulira, preda se i izgubi svoju nezavisnost, istakavši da to stvara veće probleme na duge staze. ''Tek tada će preksutra biti red na sledeću zemlju. A onda, prekosutra, biće naš red. To nije opcija'', zaključio je Merc.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Sušiće - Epizoda 2