"PANDEMIJA ORUŽJA MORA PRESTATI": Papa Lav poslao poruku mira
PAPA Lav XIV danas je osudio napad počinjen tokom mise kojoj su prisustvovali učenici katoličke škole u američkoj državi Minesoti i pozvao da se prekine "pandemija oružja, teškog i lakog".
Prvi američki papa u istoriji održao je istovremeno molitvu za žrtve pucnjave i dodao da "logika oružja" podstiče ratove širom sveta, preneo je AP.
- Mi se svakog dana molimo i za bezbrojnu decu ubijenu i ranjenu širom sveta - poručio je papa Lav koji je rođen u Čikagu.
Njegov prethodnik, papa Franja, dugo je istupao protiv industrije oružja i širenja naoružanja koje podstiče ratove, osuđujući proizvođače oružja kao "trgovce smrću", podsetio je AP.
Papa Lav je danas apelovao i da se postigne trenutno primirje u Ukrajini, pozivajući zaraćene strane na ozbiljnu posvećenost dijalogu.
- Vreme je da se oni koji su odgovorni odreknu logike oružja i krenu putem pregovora i mira, uz podršku međunarodne zajednice - poručio je papa, dodajući da oružje mora da utihne, a glas bratstva i pravde da se digne.
(tanjug)
