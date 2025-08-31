Svet

"PANDEMIJA ORUŽJA MORA PRESTATI": Papa Lav poslao poruku mira

D.K.

31. 08. 2025. u 15:33

PAPA Lav XIV danas je osudio napad počinjen tokom mise kojoj su prisustvovali učenici katoličke škole u američkoj državi Minesoti i pozvao da se prekine "pandemija oružja, teškog i lakog".

ПАНДЕМИЈА ОРУЖЈА МОРА ПРЕСТАТИ: Папа Лав послао поруку мира

Foto: Tanjug/AP

Prvi američki papa u istoriji održao je istovremeno molitvu za žrtve pucnjave i dodao da "logika oružja" podstiče ratove širom sveta, preneo je AP.

- Mi se svakog dana molimo i za bezbrojnu decu ubijenu i ranjenu širom sveta - poručio je papa Lav koji je rođen u Čikagu.

Njegov prethodnik, papa Franja, dugo je istupao protiv industrije oružja i širenja naoružanja koje podstiče ratove, osuđujući proizvođače oružja kao "trgovce smrću", podsetio je AP.

Papa Lav je danas apelovao i da se postigne trenutno primirje u Ukrajini, pozivajući zaraćene strane na ozbiljnu posvećenost dijalogu.

- Vreme je da se oni koji su odgovorni odreknu logike oružja i krenu putem pregovora i mira, uz podršku međunarodne zajednice - poručio je papa, dodajući da oružje mora da utihne, a glas bratstva i pravde da se digne.

BONUS VIDEO-

