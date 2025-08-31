Svet

KAO DA JE RATNO STANJE U OVOM EVROPSKOM GRADU: Odjekuju gumeni meci i suzavac, leti kamenje i Molotovljevi kokteli (VIDEO)

31. 08. 2025. u 15:33

NEDAVNO je ceo okrug u Lozani u Švajcarskoj bio u plamenu, nakon što su izbili neredi zbog pogibije jednog 17-godišnjaka.

Zapaljene su kante za smeće, bačeni su Molotovljevi kokteli i kamenje, na šta je policija odgovorila suzavcem, gumenim mecima i vodenim topovima. Sedam ljudi je uhapšeno, ali srećom niko nije povređen.

Neredi besne u ovom švajcarskom gradu od nesreće u kojoj je Marvin M. poginuo. U pitanju je 17-godišnjak iz Demokratske Republike Kongo, koji je bežao od policije u ukradenom skuteru. Kada je udario u ležećeg policajca, izgubio je kontrolu nad skuterom i udario u zid. Umro je na licu mesta.

Između 150 i 200 ljudi, neki sa fantomkama, postavili su barikade u okrugu oko 22 sati. Kao i prethodne noći, zapalili su improvizovane barikade, kao i nekoliko kanti za smeće i kontejnera. Prve policijske patrole koje su stigle na mesto događaja bile su gađane kamenjem, Molotovljevim koktelima i pirotehnikom.

Poslato je i vatrogasno vozilo, koje je vodenim topom teralo demonstrante.

Oko 22:50 časova, drugi mladići su zapalili kontejnere i oštetili autobus. Profesionalni vatrogasci bili su pod policijskom zaštitom dok su obuzdavali požare na nekoliko lokacija.

Gradske službe su angažovane za uklanjanje otpada i čišćenje oštećenog puta. Istražitelji rade na identifikaciji počinilaca. Policija i vlasti ponovo su pozvale na smirenost.

