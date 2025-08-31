HILJADE LJUDI PROTESTOVALO U MEKSIKU: Od 2007. nestalo 130 hiljada osoba, slučajevi i dalje nerešeni (FOTO)

HILjADE ljudi učestvovalo je na protestima širom Meksika, uz zahtev upućen vladinim zvaničnicima da ulože više napora za rešavanje slučajeva više od 130.000 nestalih osoba, javlja danas BBC.

AP Photo/Ginnette Riquelme

Rođaci i prijatelji nestalih osoba, kao i aktivisti za ljudska prava, protestovali su na ulicama Meksiko Sitija, Gvadalahare, Kordobe i drugih gradova tražeći pravdu, i pozivajući vladu predsednice Klaudije Šejnbaum da pomogne u pronalaženju nestalih.

AP Photo/Ginnette Riquelme

Više od 130.000 ljudi je prijavljeno kao nestalo u Meksiku, a gotovo svi nestanci dogodili su se od 2007. godine, kada je tadašnji predsednik Felipe Kalderon pokrenuo svoj "rat protiv droge".

U mnogim slučajevima, oni koji su nestali su nasilno regrutovani u narko-kartele, ili su ubijeni zbog pružanja otpora.

AP Photo/Ginnette Riquelme

Od južnih država poput Oahake do severnih poput Sonore i Duranga, na protestima je učestvovalo na hiljade aktivista i članova porodica nestalih osoba, koji su nosili transparente sa likovima svojih rođaka, koji su zahtevali od vlasti da učine više kako bi se pozabavile ovim problemom.

Mnoge pogođene porodice formirale su timove za pretragu, poznate kao "buskadores", koji pretražuju sela i pustinje severnog Meksika, prateći dojave, često od samih kartela, o tome gde se nalaze masovne grobnice.