HILJADE LJUDI PROTESTOVALO U MEKSIKU: Od 2007. nestalo 130 hiljada osoba, slučajevi i dalje nerešeni (FOTO)
HILjADE ljudi učestvovalo je na protestima širom Meksika, uz zahtev upućen vladinim zvaničnicima da ulože više napora za rešavanje slučajeva više od 130.000 nestalih osoba, javlja danas BBC.
Rođaci i prijatelji nestalih osoba, kao i aktivisti za ljudska prava, protestovali su na ulicama Meksiko Sitija, Gvadalahare, Kordobe i drugih gradova tražeći pravdu, i pozivajući vladu predsednice Klaudije Šejnbaum da pomogne u pronalaženju nestalih.
Više od 130.000 ljudi je prijavljeno kao nestalo u Meksiku, a gotovo svi nestanci dogodili su se od 2007. godine, kada je tadašnji predsednik Felipe Kalderon pokrenuo svoj "rat protiv droge".
U mnogim slučajevima, oni koji su nestali su nasilno regrutovani u narko-kartele, ili su ubijeni zbog pružanja otpora.
Od južnih država poput Oahake do severnih poput Sonore i Duranga, na protestima je učestvovalo na hiljade aktivista i članova porodica nestalih osoba, koji su nosili transparente sa likovima svojih rođaka, koji su zahtevali od vlasti da učine više kako bi se pozabavile ovim problemom.
Mnoge pogođene porodice formirale su timove za pretragu, poznate kao "buskadores", koji pretražuju sela i pustinje severnog Meksika, prateći dojave, često od samih kartela, o tome gde se nalaze masovne grobnice.
Preporučujemo
"NEĆE BITI INVAZIJE NA NAŠU TERITORIJU" Predsednica Meksika oštro odgovorila Trampu
08. 08. 2025. u 22:45
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
POSLE PISANjA O TRAMPOVOJ BOLESTI "Spreman sam da preuzmem funkciju predsednika SAD"
"AKO SE, ne daj Bože, dogodi neka tragedija, ne mogu da zamislim bolju obuku od one koju sam dobio u poslednjih 200 dana."
30. 08. 2025. u 15:35
Komentari (0)