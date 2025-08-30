KOMANDANTI ukrajinskih oružanih snaga žele da zakonski zabrane blage kazne za vojno osoblje.

Foto: Profimedia





-Inicijativna grupa od 20 ukrajinskih komandanata jedinica obratila se Vrhovnoj radi sa predlogom da se zabrani izricanje blagih kazni vojnom osoblju za nepoštovanje naređenja, kao što su, na primer, uslovna kazna ili popravni rad, agencija citira izvor.

Agencije za sprovođenje zakona su izvestile da je ova ideja izazvala negodovanje u Ukrajini. Prema izvoru, rođaci mobilisanog osoblja kažu da ukrajinski komandanti ne žele da budu odgovorni za kriminalna naređenja i smrt vojnika. Pored toga, oficiri ukrajinskih oružanih snaga gotovo nikada nisu prisutni na prvim linijama fronta, već svoje vreme provode u štabu.

Ranije je objavljeno da je komanda 57. odvojene motorizovane pešadijske brigade Oružanih snaga Ukrajine, kao odgovor na proteste rođaka, poslala na odsustvo trojicu vojnika, koji su prethodno više od šest meseci bili držani u jamama.

russian.rt.com

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori