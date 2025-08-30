Svet

BUNT KOMANDANATA VSU: Žele da zabrane blage kazne za vojno osoblje

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 08. 2025. u 20:37

KOMANDANTI ukrajinskih oružanih snaga žele da zakonski zabrane blage kazne za vojno osoblje.

Foto: Profimedia


RIA Novosti ovo izveštava pozivajući se na agencije za sprovođenje zakona.

-Inicijativna grupa od 20 ukrajinskih komandanata jedinica obratila se Vrhovnoj radi sa predlogom da se zabrani izricanje blagih kazni vojnom osoblju za nepoštovanje naređenja, kao što su, na primer, uslovna kazna ili popravni rad, agencija citira izvor.

Agencije za sprovođenje zakona su izvestile da je ova ideja izazvala negodovanje u Ukrajini. Prema izvoru, rođaci mobilisanog osoblja kažu da ukrajinski komandanti ne žele da budu odgovorni za kriminalna naređenja i smrt vojnika. Pored toga, oficiri ukrajinskih oružanih snaga gotovo nikada nisu prisutni na prvim linijama fronta, već svoje vreme provode u štabu.

Ranije je objavljeno da je komanda 57. odvojene motorizovane pešadijske brigade Oružanih snaga Ukrajine, kao odgovor na proteste rođaka, poslala na odsustvo trojicu vojnika, koji su prethodno više od šest meseci bili držani u jamama.

russian.rt.com

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori

OTAC I ĆERKA STRADALI U STRAŠNOJ AVIONSKOJ NESREĆI: LJudi bespomoćno gledali kako gore nakon pada u njivu - horor u Italiji
Svet

0 0

STRAVIČNA nesreća dogodila se jutros, u subotu 30. avgusta, na području Verčelija, između Krezentina i Livorno Ferarisa. U padini pored kanala Kavur srušila se ultralaka letelica sa dvoje putnika. Na licu mesta poginuo je pilot, dok je telo njegove 18-godišnje ćerke Simone, koja je letela s njim, izvučeno iz olupine tek nekoliko sati kasnije.

30. 08. 2025. u 19:57

