BUNT KOMANDANATA VSU: Žele da zabrane blage kazne za vojno osoblje
KOMANDANTI ukrajinskih oružanih snaga žele da zakonski zabrane blage kazne za vojno osoblje.
-Inicijativna grupa od 20 ukrajinskih komandanata jedinica obratila se Vrhovnoj radi sa predlogom da se zabrani izricanje blagih kazni vojnom osoblju za nepoštovanje naređenja, kao što su, na primer, uslovna kazna ili popravni rad, agencija citira izvor.
Agencije za sprovođenje zakona su izvestile da je ova ideja izazvala negodovanje u Ukrajini. Prema izvoru, rođaci mobilisanog osoblja kažu da ukrajinski komandanti ne žele da budu odgovorni za kriminalna naređenja i smrt vojnika. Pored toga, oficiri ukrajinskih oružanih snaga gotovo nikada nisu prisutni na prvim linijama fronta, već svoje vreme provode u štabu.
Ranije je objavljeno da je komanda 57. odvojene motorizovane pešadijske brigade Oružanih snaga Ukrajine, kao odgovor na proteste rođaka, poslala na odsustvo trojicu vojnika, koji su prethodno više od šest meseci bili držani u jamama.
russian.rt.com
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
BRITANSKI MEDIJI: Tramp razmatra slanje američkih privatnih vojski u Ukrajinu
30. 08. 2025. u 22:11
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
POSLE PISANjA O TRAMPOVOJ BOLESTI "Spreman sam da preuzmem funkciju predsednika SAD"
"AKO SE, ne daj Bože, dogodi neka tragedija, ne mogu da zamislim bolju obuku od one koju sam dobio u poslednjih 200 dana."
30. 08. 2025. u 15:35
Komentari (0)