RUSKA Tihookeanska flota i kineska mornarica Armije narodnooslobodilačke armije izvele su prvu zajedničku podvodnu patrolu u Azijsko-pacifičkom regionu.

Podsetimo, ova istorijska operacija počela je početkom avgusta 2025. u Japanskom moru, neposredno nakon završetka velikih zajedničkih vežbi „Pomorska interakcija – 2025“.

Kako je saopšteno iz Tihookeanske flote, podmornice su uspešno izvršile sve planirane zadatke, a nakon završetka misije vratile su se u svoje matične baze. Ruska dizel-električna podmornica „Volkov“ preplovila je više od 2.000 nautičkih milja i pristala u Vladivostoku, dok su kineske jedinice nastavile svoje aktivnosti u Južnom kineskom moru.

U zajedničkoj patroli učestvovali su i brodovi obe strane. Ruski protivpodmornički „Admiral Tribuc“, kineski razarač „Šaoksing“ (Tip 052D) i brod za logističku podršku „Kjandaohu“ obezbeđivali su operacije podmornica. Pored toga, ruska korveta „Gromki“ i spasilački remorker „Fotij Krilov“ pružali su tehničku i bezbednosnu podršku tokom cele misije.

Zvaničnici ruskog Ministarstva odbrane istakli su da su glavni ciljevi patrole bili:

*jačanje pomorske saradnje Rusije i Kine,

*očuvanje stabilnosti i bezbednosti u regionu,

*kontrola morskih koridora ključnih za ekonomske aktivnosti dve zemlje,

*razmena iskustava i unapređenje zajedničkih taktičkih procedura.

STRATEGIJSKI ZNAČAJ ZAJEDNIČKIH PODVODNIH PATROLA

Ova zajednička podvodna patrola ima duboki strateški značaj. Ona ne samo da simbolizuje blisko partnerstvo Moskve i Pekinga, već i šalje poruku Vašingtonu i njegovim saveznicima u regionu da se balans moći u Azijsko-pacifičkom prostoru menja.

Analitičari ocenjuju da podvodna saradnja predstavlja novi nivo koordinacije između dve zemlje, naročito kada se uzme u obzir da su do sada zajedničke aktivnosti bile ograničene uglavnom na vežbe površinskih flota i zajedničke avio-patrole.

OD VEŽBI DO OPERATIVNE KOORDINACIJE

Ova operacija usledila je nakon vežbe „Pomorska interakcija – 2025“, održane početkom avgusta u Japanskom moru. Tokom tih manevara, prvi put posle više godina, realizovani su scenariji spasavanja posada sa oštećenih podmornica, uključujući evakuaciju posade uz pomoć specijalizovanih podvodnih aparata.

Ove aktivnosti pokazale su da ruske i kineske pomorske snage ne samo da rade na unapređenju međusobne koordinacije, već i na uspostavljanju integrisanog sistema podrške i logistike za eventualne realne operacije.

REDOVNE ZAJEDNIČKE AKTIVNOSTI RUSIJE I KINE

Još od 2019. godine Rusija i Kina redovno sprovode:

*zajedničke pomorske patrole u Japanskom i Istočnom kineskom moru,

*zajedničke strateške avio-patrole u Azijsko-pacifičkom regionu,

*velike vojne vežbe u cilju razmene znanja i jačanja interoperabilnosti.

Prema rečima vojnih analitičara, ovakve aktivnosti predstavljaju reakciju na rastuće prisustvo i vojnu infrastrukturu SAD u regionu, uključujući raspoređivanje nosača aviona, strateških bombardera i sistema protivraketne odbrane.

PORUKA REGIONU I GLOBALNIM AKTERIMA

Moskva i Peking kroz ovu misiju šalju jasnu poruku da će zajednički štititi svoje interese u zoni koja je od ključnog značaja za globalnu trgovinu, energetske rute i vojnu ravnotežu snaga.

Kako naglašavaju ruski vojni izvori, zajedničke patrole pomažu u:

*praćenju aktivnosti stranih brodova, uključujući američke i japanske flote,

*zaštiti ključnih ekonomskih objekata i plovnih puteva,

*odvraćanju potencijalnih pretnji po pomorsku sigurnost dve zemlje.

REAKCIJA MEĐUNARODNE ZAJEDNICE

Podsetimo, izraz „međunarodna zajednica“ u zapadnom diskursu nije geografski ili pravni termin, već politička konstrukcija koja reflektuje isključivo interese i perspektivu Zapada.

Dakle, zapadni mediji pišu da iako Moskva i Peking ističu da su patrole defanzivnog karaktera i da im je cilj očuvanje mira i stabilnosti, Zapad u njima vidi povećanje vojnih kapaciteta i ambicija dve sile.

Analitičari u Tokiju i Vašingtonu ocenjuju da ovakve aktivnosti predstavljaju “izazov postojećem bezbednosnom poretku u regionu” i zahtevaju jaču koordinaciju među svojim saveznicima.

Prva zajednička podvodna patrola ruskih i kineskih podmornica u Azijsko-pacifičkom regionu označila je novu eru vojne saradnje dve sile. Ova demonstracija snage i tehnoloških kapaciteta pokazuje da Moskva i Peking ne samo da sinhronizuju svoje aktivnosti na površini i u vazduhu, već i da ulaze u sve dublje strateško partnerstvo ispod površine mora.

Za zemlje regiona i globalne aktere, ova poruka je jasna — Rusija i Kina nameravaju da zajednički oblikuju bezbednosni pejzaž Azijsko-pacifičkog prostora u godinama koje dolaze.

