TRAMPOVU PORTPAROLKU PITALI O RAZORNOM RUSKOM NAPADU: "I Ukrajina je nedavno gađala ruske rafinerije nafte"

PORTPAROLKA Bele kuće, Karolin Levit, na konferenciji za novinare u Beloj kući nije u uvodnom obraćanju spomenula razorni ruski napad na Kijev u kojem je poginulo najmanje 19 ljudi, među njima i četvoro dece.

U napadu su oštećene i prostorije misije EU i Britanskog saveta u ukrajinskoj prestonici.

Na pitanje novinara kako administracija gleda na ovaj napad i da li smatra Vladimira Putina preprekom za mir, Levit je odgovorila da predsednik Tramp „nije srećan, ali nije ni iznenađen“.

- Radi se o dve zemlje koje su u ratu već dugo vremena. Rusija je izvela ovaj napad na Kijev, ali jednako tako, Ukrajina je nedavno gađala ruske rafinerije nafte - rekla je Levit.

Ona je podsetila na ranije Trampove izjave da želi okončanje rata, ali da „vođe obeju zemalja moraju želeti isto“.

Dodala je:

- Možda obe strane u ovom ratu još nisu spremne da ga završe.

Najveći napad na Kijev od početka rata

Rusija je u noći između utorka i srede izvela jedan od najmasovnijih napada na Kijev od početka rata, lansiravši gotovo 600 dronova i 31 raketu.

Center of Kyiv, two Russian missiles hit a regular residential area pic.twitter.com/wlvdJLQkYD — Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) August 28, 2025

Prema poslednjim podacima, ubijeno je najmanje 19 ljudi, među kojima četvoro dece, dok je desetine povređeno.

Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživelima pod ruševinama u glavnom gradu Ukrajine.