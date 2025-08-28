Svet

TRAMP PUTUJE U NJUJORK: Predsednik SAD govoriće na GS UN

28. 08. 2025. u 19:44

AMERIČKI predsednik Donald Tramp obratiće se svetskim liderima 23. septembra u Njujorku sa govornice Generalne skupštine UN.

Tramp će otputovati u Njujork 22. septembra.

Ranije je objavljeno da će ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov predvoditi rusku delegaciju na 80. Generalnoj skupštini UN.

