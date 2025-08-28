MAĐARSKA ZABRANILA ULAZ UKRAJINSKOM KOMANDANTU: Zelenski zapretio Budimpešti, besni sukob nakon napada na naftovod

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski zapretio je Mađarskoj odgovorom nakon što je Budimpešta zabranila ulazak komandantu ukrajinskih bespilotnih jedinica Robertu Brovdiju, koji je odgovoran za napade na naftovod „Družba“.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto saopštio je da Brovdiju neće biti dozvoljen ulazak u Mađarsku, ali ni u celu Šengensku zonu. Zelenski je na to reagovao oštro:

- Ako je Mađarska zaista zatvorila ulazak u Mađarsku i celu Šengensku zonu jednom od vojnih komandanata, koji je pritom etnički Mađar i državljanin Ukrajine, to može izazvati samo ogorčenje. Zadužio sam Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine da proveri sve činjenice i reaguje u skladu sa situacijom.

Sam Brovdi uvredio je Sijarta i njegove pristalice, najavivši da će „i pored zabrane“ doći u Mađarsku.

Oštra razmena izjava

Između Kijeva i Budimpešte ubrzo je došlo do diplomatske prepirke. Sijarto je pozvao Ukrajinu da prestane da preti Mađarskoj i da izvodi napade na ključnu energetsku infrastrukturu.

Ukrajinski ministar inostranih poslova Andrej Sibiga uzvratio je porukom da Zelenskom „niko ne treba da govori šta da radi i šta da kaže“, preporučivši Mađarskoj da „diversifikuje energetske izvore“.

Napadi na naftovod „Družba“

Od početka avgusta Mađarska je tri puta prijavila napade ukrajinske vojske na naftovod „Družba“ – 13, 18. i 22. avgusta. Dva poslednja napada dovela su do obustave transporta nafte, zbog čega su Mađarska i Slovačka šest dana ostale bez snabdevanja.

💥 Russia: Unecha oil pumping station in Bryansk region struck again by Ukraine. Annual pumping capacity of 60 million tons of crude oil, critical hub on the Druzhba pipeline that goes to Europe.

No more Russian blood oil for Hungary and Slovakia. pic.twitter.com/MgFOmiPOtM — Igor Sushko (@igorsushko) August 21, 2025

U četvrtak, 28. avgusta, Bratislava je saopštila da je dotok goriva obnovljen, a Budimpešta je potvrdila da je ponovno pokretanje počelo, ali u testnom režimu i ne punim kapacitetom.

Posle ovih događaja, vlasti Mađarske i Slovačke obratile su se Evropskoj komisiji tražeći garancije za energetsku bezbednost.

Izvor iz EK rekao je za RIA Novosti da u Briselu ne vide pretnju po snabdevanje gorivom u Evropskoj uniji.

Naftovod „Družba“ počinje u Almetjevsku, prolazi kroz Brjansk i potom se grana na dva pravca: severni – preko Belorusije ka Poljskoj, i južni – preko Ukrajine ka Mađarskoj, Slovačkoj i Češkoj.

Isporuka ruske nafte Nemačkoj obustavljena je početkom 2023, a Poljskoj krajem februara iste godine. Ostale zemlje snabdevaju se preko južnog kraka naftovoda.

(RIA Novosti)