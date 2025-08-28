NEMCI JAČAJU TRUPE BUNDESVERA: Na stolu vlade u Berlinu nacrt zakona o reformi vojne službe
NEMAČKA vlada juče je trebalo da donese odluku o reformi vojne službe koja uključuje značajne promene u regrutaciji i povećanju broja vojnika Bundesvera. Posle meseci polemika, vlada se sprema da usvoji plan koji ima za cilj da poveća broj aktivnih vojnika Bundesvera sa 186.000 na 260.000 do 2030. godine, uz dodatnih 200.000 rezervista, objavio je nemački "Bild".
Prema nacrtu zakona, od 1. januara 2026. godine, svi muškarci od 18 godina biće obavezni da popune onlajn upitnik koji će sadržati pitanja o njihovim interesovanjima, fizičkoj spremnosti i sposobnostima. Mladići koji se pokažu pogodnim za službu biće pozvani na lekarski pregled, koji postaje obavezan od jula 2027. godine. Očekuje se da će reforma da omogući brzo popunjavanje Bundesvera, što će biti značajno posebno u vanrednim situacijama.
A kako bi privukli volontere, Nemačka je odlučila da im ponudi znatno bolje finansijske uslove. Tako će vojnici moći da računaju na povećanje zarade, sa neto mesečnom platom od 2.700 evra, što je znatno više od trenutnih 1.840 evra. Takođe, biće im obezbeđeni besplatan smeštaj, obroci i prevoz, dok će oni koji potpišu ugovor na 12 meseci moći da dobiju i do 3.500 evra za vozačku dozvolu.
Iako su planirane značajne promene, još uvek postoji mogućnost da se uvede obavezna vojna služba. U nacrtu zakona se navodi da će vlada moći da donese tu odluku ako dobrovoljna regrutacija ne ispuni ciljeve, ali za to će biti potrebno odobrenje Bundestaga.
