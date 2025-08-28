ZELENSKI SE OGLASIO NAKON VELIKOG NAPADA NA KIJEV: "Rusija bira balistiku umesto pregovaračkog stola"

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je da je u Kijevu u ruskom raketnom napadu noćas poginulo najmanje osam osoba, među kojima je i jedno dete.

Zelenski je na Iksu naveo da ekipe za hitne intervencije trenutno čiste ruševine stambene zgrade, dok se nastavlja potraga za mogućim preživelima.

"Ovo je još jedan masovni napad na naše gradove i zajednice. Nažalost, već je potvrđeno da je najmanje osam osoba poginulo, a desetine je ranjeno. Ljudi su možda još uvek zarobljeni ispod ruševina", rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsednik je oštro kritikovao Rusiju zbog nastavka napada, tvrdeći da "Rusija bira balistiku umesto pregovaračkog stola" i da "nastavlja sa ubijanjem umesto da okonča rat".

Takođe je poručio da Rusija ne pokazuje strah od posledica svojih dela, dok deo međunarodne zajednice, kako je naveo, "zatvara oči pred ratnim zločinima i traži izgovore za (predsednika Rusije Vladimira) Putina".

Zelenski je pozvao na oštre sankcije protiv Rusije, ističući da su "svi rokovi probijeni, a desetine prilika za diplomatiju je uništeno".

"Očekujemo reakciju Kine na ono što se dešava. Kina je više puta pozivala na neširenje rata i na prekid vatre. Pa ipak, to se ne dešava zbog Rusije. Očekujemo reakciju Mađarske. Smrt dece bi svakako trebalo da izazove mnogo veće emocije od bilo čega drugog", napisao je Zelenski. On je naglasio da Rusija mora da bude odgovorna za sve napade i sve žrtve rata.

