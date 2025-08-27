ZAŠTO JE PUTIN ODBIO DA "OREŠNIKOM" GAĐA PREDSEDNIŠTVO UKRAJINE: Peskov odgovorio, pa pomenuo i Trampa
RUSIJA smatra da nije korisno javno govoriti o detaljima pregovora između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država o Ukrajini bez uzimanja u obzir opšteg konteksta, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Odgovarajući na pitanje o odbijanju ruskog predsednika da izvrši napad na zgradu predsedništva Ukrajine raketom „orešnik“, Peskov je rekao da ruske oružane snage tokom specijalne operacije nanose udare samo na vojne i mete blizu vojnih objekata, kao i da taj stav predsednika Rusije Vladimira Putina ostaje.
- Znate da predsednik Putin uvek zauzima veoma odlučan, promišljen i odgovoran stav - istakao je portparol.
On je dodao da još nema tačnih datuma za novi sastanak ruske i ukrajinske pregovaračke grupe.
- Ovaj rad (pregovaračkih grupa) se nastavlja i smatramo da treba da se nastavi - ocenio je Peskov.
Takođe je naveo da mogući kontakti između Rusije i Ukrajine na najvišem nivou moraju biti pripremljeni kako bi bili efikasni.
- Bilo koji drugi kontakti (između Rusije i Ukrajine) na visokom ili najvišem nivou, kao što smo već mnogo puta rekli, moraju biti dobro pripremljeni kako bi ti kontakti bili produktivni - naglasio je Peskov.
Govoreći o sastanku ruskog i američkog predsednika, Vladimira Putina i Donalda Trampa, na Aljasci, Peskov je rekao da je on bio veoma značajan i neophodan. On je napomenuo da Rusija visoko ceni rezultate ovih pregovora i dodao da su razgovori ruskog i američkog predsednika dotakli razna pitanja vezana za ukrajinsko rešenje.
- Zaista, dotaknuta su razna pitanja vezana za ukrajinsku regulativu, u nastavku rada koji ruska strana obavlja i u nastavku mirovnih napora koje preduzimaju Tramp i članovi njegove administracije - objasnio je on.
Peskov je istakao da su posrednički napori predsednika SAD Donalda Trampa o ukrajinskom rešenju važni, kao i da Rusija ostaje odlučna da reši sukob u Ukrajini političkim i diplomatskim sredstvima.
- Ruska strana i dalje ostaje odlučna da reši ukrajinski sukob, poželjno mirnim političkim i diplomatskim sredstvima. Za to je svakako neophodan reciprocitet od strane Ukrajine - objasnio je on.
Peskov je primetio da je sukob u Ukrajini složen i da ga nije izazvala Rusija.
- Veoma cenimo i nadamo se da će se posrednički i mirovni napori predsednika Sjedinjenih Država nastaviti. Smatramo da su ovi napori veoma važni i da mogu zaista pomoći u rešavanju ovog složenog, dugotrajnog sukoba koji nismo mi izazvali - ocenio je portparol.
Komentarišući bezbednosne garancije, Peskov je podsetio da su one jedna od najvažnijih tema u potrazi za rešenjem u Ukrajini i da su na dnevnom redu.
Govoreći o mogućnosti evropskog vojnog prisustva na ukrajinskoj teritoriji, Peskov je naglasio da Rusija ima negativan stav prema takvim diskusijama u Evropi.
- Imamo negativan stav. O tome smo takođe govorili na različitim nivoima. Zapravo, ne postoji evropska vojska – postoje vojske određenih zemalja, a većina tih zemalja su članice NATO-a - podsetio je Peskov.
Osim toga, Peskov je napomenuo da je napredovanje vojne infrastrukture NATO-a i infiltracija ove vojne infrastrukture u Ukrajinu jedan od osnovnih uzroka konfliktne situacije u Ukrajini.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Sušiće - Epizoda 2
Preporučujemo
ZAHAROVA ODBRUSILA ZAPADU: Vi ste Zelenskom omogućili da izvrši zločine
27. 08. 2025. u 09:41
NIJE SAMO UKRAJINA: Evo o čemu su tajno razgovarali Putin i Tramp na Aljasci
26. 08. 2025. u 19:17
BRITANSKI MEDIJI: Ukrajina u panici, Rusija ima novu vrstu dronova koji su smrtonosniji
26. 08. 2025. u 12:26
MERC POZVAO PUTINA I ZAPRETIO: Ako se ne sastaneš sa Zelenskim, onda...
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc pozvao je šefa Kremlja Vladimira Putina da se sastane nasamo sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.
26. 08. 2025. u 14:34
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DIPLOMATSKI SKANDAL U EVROPI: Otkriveni agenti, radili za Trampa - poznato šta im je bio plan
DANSKA vlada je opozvala otpravnika poslova SAD u zemlji nakon što su obaveštajne službe tamo otkrile da najmanje tri američka državljanina rade na "operacijama uticaja" na Grenlandu kako bi zemlju udaljili od Danske i približili SAD.
27. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)