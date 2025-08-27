Svet

ZAŠTO JE PUTIN ODBIO DA "OREŠNIKOM" GAĐA PREDSEDNIŠTVO UKRAJINE: Peskov odgovorio, pa pomenuo i Trampa

Марија Стевановић
Marija Stevanović

27. 08. 2025. u 13:55

RUSIJA smatra da nije korisno javno govoriti o detaljima pregovora između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država o Ukrajini bez uzimanja u obzir opšteg konteksta, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

ЗАШТО ЈЕ ПУТИН ОДБИО ДА ОРЕШНИКОМ ГАЂА ПРЕДСЕДНИШТВО УКРАЈИНЕ: Песков одговорио, па поменуо и Трампа

Foto: Profimedia, Jutjub printskrin/ New Horizon TV

Odgovarajući na pitanje o odbijanju ruskog predsednika da izvrši napad na zgradu predsedništva Ukrajine raketom „orešnik“, Peskov je rekao da ruske oružane snage tokom specijalne operacije nanose udare samo na vojne i mete blizu vojnih objekata, kao i da taj stav predsednika Rusije Vladimira Putina ostaje.

- Znate da predsednik Putin uvek zauzima veoma odlučan, promišljen i odgovoran stav - istakao je portparol.

On je dodao da još nema tačnih datuma za novi sastanak ruske i ukrajinske pregovaračke grupe.

- Ovaj rad (pregovaračkih grupa) se nastavlja i smatramo da treba da se nastavi - ocenio je Peskov.

Takođe je naveo da mogući kontakti između Rusije i Ukrajine na najvišem nivou moraju biti pripremljeni kako bi bili efikasni.

- Bilo koji drugi kontakti (između Rusije i Ukrajine) na visokom ili najvišem nivou, kao što smo već mnogo puta rekli, moraju biti dobro pripremljeni kako bi ti kontakti bili produktivni - naglasio je Peskov.

Govoreći o sastanku ruskog i američkog predsednika, Vladimira Putina i Donalda Trampa, na Aljasci, Peskov je rekao da je on bio veoma značajan i neophodan. On je napomenuo da Rusija visoko ceni rezultate ovih pregovora i dodao da su razgovori ruskog i američkog predsednika dotakli razna pitanja vezana za ukrajinsko rešenje.

- Zaista, dotaknuta su razna pitanja vezana za ukrajinsku regulativu, u nastavku rada koji ruska strana obavlja i u nastavku mirovnih napora koje preduzimaju Tramp i članovi njegove administracije - objasnio je on.

Foto Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Peskov je istakao da su posrednički napori predsednika SAD Donalda Trampa o ukrajinskom rešenju važni, kao i da Rusija ostaje odlučna da reši sukob u Ukrajini političkim i diplomatskim sredstvima.

- Ruska strana i dalje ostaje odlučna da reši ukrajinski sukob, poželjno mirnim političkim i diplomatskim sredstvima. Za to je svakako neophodan reciprocitet od strane Ukrajine - objasnio je on.

Peskov je primetio da je sukob u Ukrajini složen i da ga nije izazvala Rusija.

- Veoma cenimo i nadamo se da će se posrednički i mirovni napori predsednika Sjedinjenih Država nastaviti. Smatramo da su ovi napori veoma važni i da mogu zaista pomoći u rešavanju ovog složenog, dugotrajnog sukoba koji nismo mi izazvali - ocenio je portparol.

Komentarišući bezbednosne garancije, Peskov je podsetio da su one jedna od najvažnijih tema u potrazi za rešenjem u Ukrajini i da su na dnevnom redu.
Govoreći o mogućnosti evropskog vojnog prisustva na ukrajinskoj teritoriji, Peskov je naglasio da Rusija ima negativan stav prema takvim diskusijama u Evropi.

- Imamo negativan stav. O tome smo takođe govorili na različitim nivoima. Zapravo, ne postoji evropska vojska – postoje vojske određenih zemalja, a većina tih zemalja su članice NATO-a - podsetio je Peskov.

Osim toga, Peskov je napomenuo da je napredovanje vojne infrastrukture NATO-a i infiltracija ove vojne infrastrukture u Ukrajinu jedan od osnovnih uzroka konfliktne situacije u Ukrajini.

(Sputnjik)

