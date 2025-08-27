Svet

PRIJAVLJEN ZEMLJOTRES JAČINE 6.0 STEPENI: Evo gde je bio epicentar

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

27. 08. 2025. u 07:29

ZEMLjOTRES jačine 6,0 stepeni Rihterove skale pogodio je u utorak uveče područje Kaspijskog mora u blizini obale Rusije, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Foto: Novosti

U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na dubini od 12 kilometara, 41 kilometar severozapadno od grada Derbenta na jugu Rusije.

Stanovnici Dagestana objavili su na društvenim mrežama i Telegram kanalima da se potres osetio u Mahačkali i okolini, Kaspijskom, Derbentskom, Bujnakskom, Izberbašu, Hasavjurtu, Tabasaranskom, Kumtorkalinskom, Magaramkentskom, Levašinskom, Hivskom okrugu i drugim oblastima republike.

Republički štab Ministarstva za vanredne situacije rekao je za RIA Novosti da nije bilo žrtava niti štete, a nisu primljeni ni pozivi sa žalbama od stanovnika.
 

(Tanjug)

