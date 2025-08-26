GARANCIJE BEZBEDNOSTI I ZA RUSIJU Poljanski: Istraga o diverziji na gasovodima Severni tok ide u pogrešnom smeru
RUSIJA je nezadovoljna napretkom istrage o slučaju Severni tok i smatra da se ona kreće u pogrešnom smeru, saopštilo je Dmitrij Poljanski, prvi zamenik stalnog predstavnika Ruske Federacije pri UN.
-Situacija oko sabotaže Severnog toka je veoma važna. Razvija se u pogrešnom smeru, rekao je Poljanski novinarima.
On je napomenuo da se Ruska Federacija drži „u mraku“ u vezi sa istragom terorističkih napada.
Diplomata je podsetio da su Nemačka, Danska i Švedska odbile da sarađuju sa Rusijom oko ovog slučaja.
Govoreći o garancijama bezbednosti, on je istakao da one treba da budu date, ne samo Ukrajini, već Rusiji.
-Smatramo da bezbednosne garancije treba da budu, ne samo za Ukrajinu, već i za Rusiju, jer je bezbednost Rusije ugrožena, ugrožena je i evropska bezbednost. I iskreno verujemo da bezbednost u Evropi ne treba da se postiže na račun bezbednosti Rusije, rekao je Poljanski novinarima.
sputnikportal.rs
