GARANCIJE BEZBEDNOSTI I ZA RUSIJU Poljanski: Istraga o diverziji na gasovodima Severni tok ide u pogrešnom smeru

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 08. 2025. u 23:00

RUSIJA je nezadovoljna napretkom istrage o slučaju Severni tok i smatra da se ona kreće u pogrešnom smeru, saopštilo je Dmitrij Poljanski, prvi zamenik stalnog predstavnika Ruske Federacije pri UN.

Foto: Jutjub/RussiaUN/Profimedia/Ilustracija

-Situacija oko sabotaže Severnog toka je veoma važna. Razvija se u pogrešnom smeru, rekao je Poljanski novinarima.

On je napomenuo da se Ruska Federacija drži „u mraku“ u vezi sa istragom terorističkih napada.

Diplomata je podsetio da su Nemačka, Danska i Švedska odbile da sarađuju sa Rusijom oko ovog slučaja.

Govoreći o garancijama bezbednosti, on je istakao da one treba da budu date, ne samo Ukrajini, već Rusiji.

-Smatramo da bezbednosne garancije treba da budu, ne samo za Ukrajinu, već i za Rusiju, jer je bezbednost Rusije ugrožena, ugrožena je i evropska bezbednost. I iskreno verujemo da bezbednost u Evropi ne treba da se postiže na račun bezbednosti Rusije, rekao je Poljanski novinarima.

sputnikportal.rs

