PORODICA TINEJDŽERA KOJI SE UBIO: Optužila ChatGPT kompanije OpenAI za smrt sina

PORODICA tinejdžera koji se ubio u aprilu ove godine u američkoj saveznoj državi Kalifornija optužila je bot veštačke inteligencije ChatGPT kompanije OpenAI da je odgovoran za smrt njihovog sina, preneli su danas američki mediji.

Roditelji Adama Rejna, koji se ubio u aprilu ove godine, tvrde u svojoj tužbi protiv OpenAI-ja da je tinejdžer koristio ChatGPT kao svog "instruktora za samoubistvo", prenosi NBC News.

U danima nakon samoubistva njihovog 16-godišnjeg sina, Met i Marija Rejn kažu da su pretraživali njegov telefon očajnički tražeći tragove o tome šta je moglo dovesti do tragedije.

-Mislili smo da bi trebalo da pretražimo Snapčet razgovore ili istoriju pretrage na internetu ili neki čudni kult, ni sam ne znam, rekao je Met Rejn u nedavnom intervjuu i dodao da porodica nije pronašla odgovor sve dok nije otvorila ChatGPT.

Tužba od oko 40 strana navodi da su OpenAI, kompanija koja je vlasnik ChatGPT, kao i njen izvršni direktor Sem Altman odgovorni za samoubistvo njihovog sina Adama Rejna.

