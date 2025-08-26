Svet

PORODICA TINEJDŽERA KOJI SE UBIO: Optužila ChatGPT kompanije OpenAI za smrt sina

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 08. 2025. u 20:20

PORODICA tinejdžera koji se ubio u aprilu ove godine u američkoj saveznoj državi Kalifornija optužila je bot veštačke inteligencije ChatGPT kompanije OpenAI da je odgovoran za smrt njihovog sina, preneli su danas američki mediji.

ПОРОДИЦА ТИНЕЈЏЕРА КОЈИ СЕ УБИО: Oптужила ChatGPT компаније OpenAI за смрт сина

Foto: Shuterstock

Roditelji Adama Rejna, koji se ubio u aprilu ove godine, tvrde u svojoj tužbi protiv OpenAI-ja da je tinejdžer koristio ChatGPT kao svog "instruktora za samoubistvo", prenosi NBC News.

U danima nakon samoubistva njihovog 16-godišnjeg sina, Met i Marija Rejn kažu da su pretraživali njegov telefon očajnički tražeći tragove o tome šta je moglo dovesti do tragedije.

-Mislili smo da bi trebalo da pretražimo Snapčet razgovore ili istoriju pretrage na internetu ili neki čudni kult, ni sam ne znam, rekao je Met Rejn u nedavnom intervjuu i dodao da porodica nije pronašla odgovor sve dok nije otvorila ChatGPT.

Tužba od oko 40 strana navodi da su OpenAI, kompanija koja je vlasnik ChatGPT, kao i njen izvršni direktor Sem Altman odgovorni za samoubistvo njihovog sina Adama Rejna.

Tanjug

BONUS VIDEO - SNIMCI HELIKOPTERSKE JEDINICE MUP-a: Pogledajte kako izgleda borba sa vatrenom stihijom širom Srbije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena
Košarka

0 3

5 legendarnih izjava Svetislava Pešića koje morate upamtiti! Evo zašto je ovaj čovek živa legenda i van košarkaškog terena

Svetislav Pešić mnogo je više od legende naše košarke. On je nepresušni izvor snage i motivacije, čovek čija energija okuplja tim i podseća nas na ono što sport u svojoj suštini jeste. Zajedništvo. Njegove reči i šale ne osvežavaju samo atmosferu već i podsećaju da je snaga tima često jednaka snazi koju svaki pojedinac donese u to zajedništvo.

25. 08. 2025. u 16:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STRAVIČNO: Tinejdžer se ubio, roditelji podneli tužbu protiv CHATGPT-u

STRAVIČNO: Tinejdžer se ubio, roditelji podneli tužbu protiv CHATGPT-u