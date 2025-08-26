ZAPAD DRHTI Rusija sprema testiranje „Burevestnika“: Nuklearno čudovište neograničenog dometa koje plaši NATO (VIDEO)

RUSIJA pojačava vojne aktivnosti na arktičkom arhipelagu Nova Zemlja, a sve više zapadnih glasila ukazuje na to da se bliži novo testiranje strateške nuklearne krstareće rakete 9M730 „Burevestnik“.

Analiza satelitskih snimaka, radio-komunikacija i podataka o letovima iz prva tri avgustovska vikenda pokazuje nesvakidašnju koncentraciju vojnih resursa u ovoj oblasti, što su zabeležili i novinari portala The Barents Observer.

Jedan od ključnih pokazatelja bila je pojava aviona Beriev A-50U, letećeg radarskog centra, na bazi Rogačevo na južnom delu arhipelaga. Ovaj avion, poznat i kao „leteći radar“, izuzetno retko se koristi u Arktičkom regionu otkako je počeo sukob u Ukrajini 2022. godine, što ovom raspoređivanju daje posebnu težinu.

NEOBIČNA KONCENTRACIJA VOJNE AVIJACIJE

Podaci o letovima i satelitski snimci ukazuju da je A-50U poleteo sa aerodroma Severni kod Ivanova i da je dopunjen dodatnim letelicama. Na aerodromu u Rogačevu primećeni su i transportni avioni An-72, An-26 i Il-76, kao i dva lovca Su-35S, dok osam helikoptera neprekidno transportuje ljude i opremu između Rogačeva, Severnog i Pankova, gde se nalazi glavno polazište za lansiranje Burevestnika.

Još jedan značajan detalj je prisustvo dva specijalizovana aviona Il-976 SKIP, koji pripadaju državnoj nuklearnoj korporaciji Rosatom. Ovi avioni koriste se za praćenje nuklearnih proba i merenje radijacije u realnom vremenu. Njihovo prisustvo jasno ukazuje da se radi o pripremama za aktivnosti koje uključuju nuklearne tehnologije.

Stručnjak za rusku vojnu avijaciju i profesor na Norveškoj vazduhoplovnoj akademiji, Lars Peder Haga, izjavio je da ovi znaci gotovo sigurno ukazuju na pripreme za testiranje. „Ovi avioni mogu pratiti parametre leta same rakete, ali je verovatnije da koordiniraju sve letne operacije i obezbeđuju bezbednosni okvir za čitav test“, objašnjava Haga.

ZATVORENI VAZDUŠNI I POMORSKI KORIDORI

Ruske vlasti su izdale niz upozorenja, poznatih kao NOTAM (Notices to Airmen), kojima se zatvara veliki deo vazdušnog prostora zapadno od Nove Zemlje do 25. avgusta. Paralelno su izdata i upozorenja pomorskim plovilima da izbegavaju deo Barencovog mora.

Podaci sa pomorskih radara pokazuju da je do 24. avgusta čak devet brodova delovalo u zoni zabrane, pri čemu su neki brodovi dopremali opremu i gorivo ka Pankovu, dok su drugi imali zadatak da nadgledaju more i prate potencijalne rizike.

Podsetimo, još 6. avgusta 2025. godine pisali smo da su Sjedinjene Američke Države pojačale špijunske letove u blizini ruskih vojnih baza na severozapadu zemlje, sa ciljem da identifikuju potencijalne pripreme za nuklearna testiranja.

BUREVESTNIK – NUKLEARNA PRETNjA NEOGRANIČENOG DOMETA

Raketa 9M730 „Burevestnik“, poznata i pod NATO oznakom SSC-X-9 Skyfall, predstavlja jedan od najsmrtonosnijih projekata ruske vojne industrije. Opremljena nuklearnim reaktorom malih dimenzija, Burevestnik je konstruisan da ima praktično neograničen domet i da može da kruži oko Zemlje danima, nedeljama ili mesecima dok ne dobije naredbu za napad.

Njena glavna namena je da zaobiđe američke sisteme protivraketne odbrane i pogodi strateške ciljeve duboko unutar teritorije protivnika. U teoriji, Burevestnik može da bira rute koje zaobilaze sve postojeće PVO i PRO sisteme, što je čini gotovo nezaustavljivim oružjem.

Predsednik Vladimir Putin prvi put je predstavio ovaj projekat 2018. godine, ističući da nijedna druga država nema sličnu tehnologiju. „Ova raketa nema ograničen domet i može pogoditi bilo koju tačku na planeti“, izjavio je tada Putin, nazivajući Burevestnik „oružjem budućnosti“.

OPASNA ISTORIJA TESTIRANjA

Međutim, razvoj Burevestnika nije prošao bez problema i nesreća. Još 2018. godine, zapadna grupa Bellona tvrdila je da postoji povezanost povećane nivoe radijacije u Skandinaviji sa testiranjem ovog sistema na Arktiku.

Godinu dana kasnije, 2019., dogodila se tragedija kod Nenokse, kada je tokom pokušaja izvlačenja reaktora iz mora došlo do eksplozije. Tom prilikom poginulo je pet stručnjaka iz Rosatoma, a u obližnjem gradu Severodvinsku zabeležen je opasan porast nivoa radijacije.

Iako nikada nije zvanično navedeno, ovi incidenti pokazali su koliko je tehnologija kompleksna i koliko su testiranja rizična, ne samo za vojsku već i za ekosistem Arktika, a upravo na to se zapadne službe pozivaju.

ZAŠTO ZAPAD BRINE

Na zapadu još uvek nije najjasnije kako je tačno Burevestnikov pogonski sistem uređen. Postoji samo pretpostavka koja nalaže da raketa ima gasno-fazni nuklearni raketni motor na principu protoka atmosferskog vazduha. Uprošteno rečeno, reč je verovatno o malom reaktoru čija kontrolisana lančana reakcija zagreva vazduh koji prolazi kroz usisnike i istiskuje se iz mlaznice. Istovremeno, isti taj vazduh i hladi reaktor.

Sve zapadne obaveštajne službe, uključujući norvešku NIS, godinama preko svojih medija ponavljaju kako testiranja Burevestnika nose rizik od nuklearnih incidenata, navodno zbog nepredvidivosti malog reaktora tokom dugih letova.

Činjenica je međutim, da će raspoređivanje ovog sistema još dodatno značajno promeniti odnose u korist Moskve kada je reč o globalnoj ravnoteži moći, jer tako Rusija dobija još jedno u nizu oružja koje praktično nema protivmeru.

Američki vojni analitičari tvrde da bi operativni Burevestnik „izbrisao prednost američkih raketnih odbrambenih sistema“, dok evropski eksperti upozoravaju na opasnost od ekološke katastrofe u slučaju havarije rakete tokom testiranja ili stvarnog sukoba.

BUREVESTNIK I BUDUĆNOST RUSKOG ARSENALA

Burevestnik je deo šireg paketa ruskih strateških sistema koji uključuju hipersoničnu raketu Avangard brzine 27 maha, autonomni torpedo Posejdon, takođe na nuklearni pogon i balističku raketu Sarmat. Ovi sistemi imaju za cilj da obezbede strategiju odvraćanja i garantuju da nijedna strana ne može da dobije odlučujuću prednost u eventualnom nuklearnom sukobu.

Poseta predsednika Putina gradu Sarovu, zatvorenom centru ruskih nuklearnih istraživanja, prošle nedelje pokazuje da se projekat ubrzano privodi kraju i da Kremlj planira da ovu raketu uvede u operativnu upotrebu što je pre moguće.

Aktivnosti na Novoj Zemlji pokazuju da Rusija ulazi u završnu fazu priprema za još jedno testiranje Burevestnika, tvrdi sve više zapadnih glasila i službi. Ova raketa, koja kombinuje nuklearni pogon, praktično neograničen domet i sposobnost zaobilaženja svih poznatih svetu sistema odbrane, već je redefinisala pravila globalnog nuklearnog odvraćanja.

Za Moskvu, Burevestnik predstavlja simbol tehnološke nadmoći i strateške nezavisnosti. Za Zapad, on je noćna mora — oružje koje ne može da se predvidi, presretne ili neutralizuje, a za čije testiranje su “zabrinuti” da nosi bezbednosne i ekološke rizike.

