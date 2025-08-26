Svet

PARLAMENT TOTALNO UNIŠTEN U POŽARU: Dramatične scene na Maršalskim ostrvima

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

26. 08. 2025. u 07:13

PARLAMENT Maršalskih Ostrva uništen je u požaru, saopštili su danas vatrogasni i policijski zvaničnici te pacifičke države.

Foto: Profimedia

Vatrogasna služba Maršalskih Ostrva saopštila je za Rojters da je požar ugašen i da je polovina zgrade parlamenta, poznate kao Nitidžela, izgorela u požaru koji je izbio tokom noći, a neimenovani policijski zvaničnik rekao je preostali deo objekta neupotrebljiv.

Pacifički arhipelag, na pola puta između Havaja i Australije, ima oko 42.000 stanovnika, od kojih polovina živi u glavnom gradu Madžuru.

Maršalska Ostrva održavaju jake diplomatske odnose sa SAD koje pružaju ekonomsku pomoć u zamenu za vojni pristup, a priznala su kineski region Tajvan kao nezavisnu državu.

 

(Tanjug)

