PARLAMENT TOTALNO UNIŠTEN U POŽARU: Dramatične scene na Maršalskim ostrvima
PARLAMENT Maršalskih Ostrva uništen je u požaru, saopštili su danas vatrogasni i policijski zvaničnici te pacifičke države.
Vatrogasna služba Maršalskih Ostrva saopštila je za Rojters da je požar ugašen i da je polovina zgrade parlamenta, poznate kao Nitidžela, izgorela u požaru koji je izbio tokom noći, a neimenovani policijski zvaničnik rekao je preostali deo objekta neupotrebljiv.
Maršalska Ostrva održavaju jake diplomatske odnose sa SAD koje pružaju ekonomsku pomoć u zamenu za vojni pristup, a priznala su kineski region Tajvan kao nezavisnu državu.
(Tanjug)
