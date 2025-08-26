PARLAMENT TOTALNO UNIŠTEN U POŽARU: Dramatične scene na Maršalskim ostrvima

PARLAMENT Maršalskih Ostrva uništen je u požaru, saopštili su danas vatrogasni i policijski zvaničnici te pacifičke države.

Foto: Profimedia

Vatrogasna služba Maršalskih Ostrva saopštila je za Rojters da je požar ugašen i da je polovina zgrade parlamenta, poznate kao Nitidžela, izgorela u požaru koji je izbio tokom noći, a neimenovani policijski zvaničnik rekao je preostali deo objekta neupotrebljiv.



Maršalska Ostrva održavaju jake diplomatske odnose sa SAD koje pružaju ekonomsku pomoć u zamenu za vojni pristup, a priznala su kineski region Tajvan kao nezavisnu državu.



(Tanjug)