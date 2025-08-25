VOZAČ AUTOMOBILA NAPAO MINIBUS ČEKIĆEM: Pretio putnicima
VOZAČ automobila je napao minibus sa putnicima u Omskoj oblasti čekićem.
Incident se dogodio na putu iz sela Harlamovo. Prema rečima vozača minibusa, automobil se iznenada zaustavio ispred njega. Vozač nije reagovao na sirenu, a vozač minibusa ga je pretekao.
Prema preliminarnim podacima, vozač automobila je sustigao minibus, blokirao mu put, izašao iz automobila i udario čekićem najmanje pet puta u staklo, preteći putnicima.
Prema navodima policije, napadač tvrdi da je minibus udario u njegov automobil prilikom preticanja, ali saobraćajna policija nije pronašla tragove sudara.
Oba učesnika su poslata na lekarski pregled, čekić je oduzet. Visina štete nastale na prevozniku se utvrđuje.
(REN TV)
