VOZAČ AUTOMOBILA NAPAO MINIBUS ČEKIĆEM: Pretio putnicima

VOZAČ automobila je napao minibus sa putnicima u Omskoj oblasti čekićem.

Incident se dogodio na putu iz sela Harlamovo. Prema rečima vozača minibusa, automobil se iznenada zaustavio ispred njega. Vozač nije reagovao na sirenu, a vozač minibusa ga je pretekao.

Prema preliminarnim podacima, vozač automobila je sustigao minibus, blokirao mu put, izašao iz automobila i udario čekićem najmanje pet puta u staklo, preteći putnicima.

Prema navodima policije, napadač tvrdi da je minibus udario u njegov automobil prilikom preticanja, ali saobraćajna policija nije pronašla tragove sudara.

Oba učesnika su poslata na lekarski pregled, čekić je oduzet. Visina štete nastale na prevozniku se utvrđuje.

(REN TV)