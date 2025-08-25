TRAMP SE NIJE ŠALIO: Američki vojnici Nacionalne garde u Vašingtonu počeli da nose oružje
AMERIČKI vojnici Nacionalne garde koji patroliraju ulicama Vašingtona kao deo operacije protiv kriminala, koju je pokrenuo predsednik Donald Tramp, počeli su da nose oružje, saopštili su zvaničnici.
Tačan broj vojnika sa oružjem nije preciziran, ali su izvori potvrdili da će nositi pištolje M17 ili puške M4, preneo je Rojters.
To je odlučeno nakon što su stotine nenaoružanih vojnika bile raspoređene na ulicama Vašingtona poslednje dve nedelje, nakon što je Tramp proglasio vanredno stanje zbog porasta kriminala u okrugu.
Američki ministar odbrane Pit Hegset prošle nedelje je odobrio da trupe nose oružje.
Zvaničnici iz Zajedničke operativne grupe Garde (DC) naveli su da će koristiti silu „samo kao poslednje sredstvo“, i to isključivo u slučajevima neposredne pretnje po život ili ozbiljne telesne povrede.
Tramp je, u međuvremenu, rekao da razmatra proširenje operacije protiv kriminala na Čikago, ali i mogućnost raspoređivanja trupa u Baltimor.
Tramp je juče predložio slanje trupa u Baltimor, uz tvrdnje da je spreman da „očisti grad od kriminala“.
Zvaničnici iz Pentagona su naveli da su u fazi početnog planiranja mogućih raspoređivanja trupa u Čikago, ali da još nisu donete formalne odluke.
(Tanjug)
