PETORO POGINULO U PREVRTANJU AUTOBUSA: Više od 50 putnika bilo u vozilu, jeziva nesreća u NJujorku (VIDEO)
PET osoba poginulo je kada se turistički autobus sa više od 50 putnika prevrnuo na auto-putu u zapadnom Njujorku, saopštila je policija.
Autobus, koji se vraćao sa Nijagarinih vodopada, prevrnuo se na auto-putu blizu Pembruka, oko 48 kilometara severoistočno od Bafala i 64 kilometra jugoistočno od Nijagarinih vodopada, prenosi CBS News.
Prema saopštenju policije, vozilo je iz nepoznatih razloga izgubilo kontrolu i završilo u jarku.
U nesreći nije bilo drugih vozila.
Među poginulima nije bilo dece.
Ukupno 54 osobe su bile u autobusu, uključujući dvoje zaposlenih iz autobuske kompanije "M&Y Tour Inc".
Uzrok nesreće se još uvek istražuje, dok su mehanički kvarovi i greške vozača isključeni, navodi CBS.
Vozač autobusa je sarađivao sa vlastima i protiv njega nije podneta optužnica.
Medicinski centar okruga Iri primio je 24 pacijenta, uključujući četiri u teškom stanju, dok su dva pacijenta prevezena vazdušnim putem u druge bolnice.
U Univerzitetskom medicinskom centru u Ročesteru leči se šest osoba, od kojih je dvoje teško povređeno.
Guvernerka Njujorka Keti Hočul izrazila je saučešće povodom nesreće i najavila koordinaciju sa lokalnim vlastima na pružanju pomoći i spasilačkim operacijama.
(Tanjug)
