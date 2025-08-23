PETORO POGINULO U PREVRTANJU AUTOBUSA: Više od 50 putnika bilo u vozilu, jeziva nesreća u NJujorku (VIDEO)

PET osoba poginulo je kada se turistički autobus sa više od 50 putnika prevrnuo na auto-putu u zapadnom Njujorku, saopštila je policija.

Foto: Printskrin/CNN

Autobus, koji se vraćao sa Nijagarinih vodopada, prevrnuo se na auto-putu blizu Pembruka, oko 48 kilometara severoistočno od Bafala i 64 kilometra jugoistočno od Nijagarinih vodopada, prenosi CBS News.

Prema saopštenju policije, vozilo je iz nepoznatih razloga izgubilo kontrolu i završilo u jarku.

U nesreći nije bilo drugih vozila.

Među poginulima nije bilo dece.

Ukupno 54 osobe su bile u autobusu, uključujući dvoje zaposlenih iz autobuske kompanije "M&Y Tour Inc".

Uzrok nesreće se još uvek istražuje, dok su mehanički kvarovi i greške vozača isključeni, navodi CBS.

Vozač autobusa je sarađivao sa vlastima i protiv njega nije podneta optužnica.

Medicinski centar okruga Iri primio je 24 pacijenta, uključujući četiri u teškom stanju, dok su dva pacijenta prevezena vazdušnim putem u druge bolnice.

U Univerzitetskom medicinskom centru u Ročesteru leči se šest osoba, od kojih je dvoje teško povređeno.

Guvernerka Njujorka Keti Hočul izrazila je saučešće povodom nesreće i najavila koordinaciju sa lokalnim vlastima na pružanju pomoći i spasilačkim operacijama.

(Tanjug)