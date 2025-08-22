Svet

NAORUŽAJTE SE! Hegset naredio Nacionalnoj gardi: Pripadnici u Vašingtonu da počnu da nosi oružje

22. 08. 2025. u 21:33

MINISTAR odbrane Sjedinjenih Država Pit Hegset, naredio je da pripadnici Nacionalne garde koji patroliraju ulicama grada Vašingtona u okviru borbe protiv kriminala počnu da nose vatreno oružje, saopštio je Pentagon.

Ovaj korak, kako navodi AP, predstavlja proširenje intervencije predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa u prestonici zemlje, u trenutku kada je gotovo 2.000 pripadnika Nacionalne garde stacionirano u tom gradu.

Tramp je izjavio da je grad bezbedniji nego ikada zbog njegove intervencije.

On je nagovestio da bi mogao produžiti raspoređivanje trupa i saveznih agenata u Vašingtonu.

-Veliko pitanje je koliko dugo ćemo ostati. Ako ostanemo, želimo da budemo sigurni da se ovo ne ponovi. Moramo da se pozabavimo tim kriminalcima i da ih isteramo, rekao je Tramp.

Pentagon i vojska SAD su prošle nedelje saopštili da trupe neće nositi oružje.

Prema rečima jednog izvora upoznatog sa razgovorima, čelnici grada Vašingtona su bili obavešteni o nameri da Nacionalna garda bude naoružana, naveo je AP.

(sputnikportal.rs)

