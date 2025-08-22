PUTIN U VAŽNOJ POSETI: Ruski predsednik obilazi značlajan objekat
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin doputovao je u Sarov, gde se nalazi jedno od ključnih preduzeća ruskog nuklearnog oružanog kompleksa.
U Sarovu, šef ruske države planira da razgovara sa zaposlenima u preduzećima nuklearne industrije i pogleda izložbu posvećenu naučnoj i obrazovnoj infrastrukturi u gradovima posebne namene. Predsednik će takođe položiti cveće na spomenik akademiku i glavnom konstruktoru prve sovjetske atomske bombe Juliju Haritonu.
Ruski federalni nuklearni centar — Sveruski istraživački institut za eksperimentalnu fiziku (RFNC-VNIIEF) deo je kompleksa nuklearnog oružja Rosatom.
Godine 1951, u zatvorenom gradu Arzamas-16 (od 1995. godine, Sarov), pokrenuta je serijska proizvodnja prvog modela sovjetske atomske bombe, nazvanog "proizvod RDS-1".
Ruski predsednik je više puta posetio kolevku "ruskog atoma" – grad Sarov. Posetio ga je u radnim obilascima 2003, 2012, 2014, 2020. i 2023. godine, podsećaju RIA Novosti.
(rt.rs)
