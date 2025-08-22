ZATRESLO U BLIZINI KLADOVA! Tutnjava od zemljotresa jaka
ZEMLjOTRES magnitude 4,4 stepena Rihtera zabeležen je u petak, 22. avgust 2025 u 13:18 časova, na području Rumunije, nedaleko od Kladova.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na oko 70 kilometara od Drobeta Turnu Severin, koji se nalazi tik uz Dunav, prekoputa Kladova.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 13 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, ali građani svedoče da su dobro osetili zemljotres.
"Dobro je treslo", "Sve se drmalo u kancelariji", "Kratko je trajalo, ali je bila jaka tutnjava", svedoče građani Rumunije.
U ovom trenutku nema informacija da li se potres osetio u Srbiji.
(Telegraf.rs)
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)