AMERIKA NAJAVLJUJE ODLUKU: Rešavanje ukrajinske krize za dve nedelje ili promenu strategije
SJEDINjENE Američke Države nameravaju da za otprilike dve nedelje utvrde da li je moguće rešavanje krize u Ukrajini, a nakon toga mogu izabrati drugačiju strategiju, izjavio je američki lider Donald Tramp.
-Obavestiću vas. Rekao bih da ćemo u roku od dve nedelje znati na ovaj ili onaj način. Nakon toga, možda ćemo morati da primenimo drugi pristup, odgovorio je Tramp u emisiji američke radio-stanice na pitanje da li je moguć mir u Ukrajini.
Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp se u ponedeljak sastao sa Zelenskim, a zatim i sa liderima zemalja Evropske unije koji su došli da ga podrže. Razgovor Trampa i Zelenskog nasamo trajao je oko sat vremena. Zatim se američki predsednik sastao sa evropskim liderima i Zelenskim.
Nakon ovih razgovora, Tramp je pozvao telefonom predsednika Rusije Vladimira Putina, sa kojim je 40 minuta razgovarao o izgledima za trilateralni sastanak sa Zelenskim. Prema rečima pomoćnika ruskog predsednika Jurija Ušakova, lideri Rusije i SAD izrazili su podršku nastavku direktnih konsultacija između Moskve i Kijeva, uključujući i ideju o podizanju njihovog nivoa.
Na Aljasci je 15. avgusta održan sastanak predsednika Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa. Lideri su se sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. Razgovori u užem formatu „tri sa tri“ trajali su dva sata i 45 minuta. Oba lidera su pozitivno ocenila sastanak. Nakon samita, ruski predsednik je izjavio da je moguće postići kraj sukoba u Ukrajini i naglasio da je Rusija zainteresovana za dugoročno rešenje.
(sputnikportal.rs)
