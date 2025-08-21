VOLJNI VIDEOM: NATO održao sastanak načelnika generalštabova radi organizovanja bezbednosnih garancija za Ukrajinu

Bezbednosne garancije za Ukrajinu i razmatranje formiranja Koalicije voljnih, bile su među glavnim temama na jučerašnjem video sastanku koji je organizovan između zemalja članica i čelnika NATO u Briselu.

Na popodnevnom sastanku su učestvovali načelnici generalštaba sve 32 članice Severnoatlantske alijanse. Konsultacije su vršene sa predsednikom NATO vojnog komiteta admiralom Đuzepeom Kavo Dragoneom i komandantom savezničkih snaga u Evropi generalom Aleksusom Grinkevičem.

Sastankom je predsedavao Dragone, dok je Grinkevič izvestio učesnike o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji i rezultatima nedavnih razgovora, imeđu Donalda Trampa i Vladimira Putina, kao i susreta koji je zastim usledio između Trampa, ukrajinskog šefa državve Vladimira Zelenskog i lidera najvećih evropskih zemalja.

Osim o temi kako obezbediti garancije za Ukrajinu i razmatranja dokle se stiglo s forimranjem Koalicije voljnih, reči je bilo i o ulozi SAD u čitavom ovom procesu, imajući u vidu da je shvaćeno da je Donald Tramp na kraju ipak odbio direktno učešće američkih trupa na terenu. Diskutovalo se o alternativnim oblicima američke podrške, kao što su logistička i vazdušna ispomoć.

Posle serije sastanaka u Vašingtonu, Evropljani su dobili ono što su želeli, a to je potvrda američkog predsednika da će moći da se pošalju bezbednosne trupe u pozadinu linije razdvajanja koja bi mogla da bude duga i više od hiljadu kilometara, kada i ako primirje bude postignuto, da bi se tako garantovalo poštovanje trajnog mira. Zemljama članicama, poput Francuske i Velike Britanije, koje su i inicirale čitav projekat, stalo je da dođe do ovakvog angažmana da bi se, kako ističu, time garantovala sigurnost čitavog kontinenta.

Izvori bliski vašingtonskim sastancima ističu da je Donald Tramp poručio da ima saglasnost ruskog predsednika za slanje ovakve vrste snaga, kada mir jednom bude postignut. Zemlje voljnih su, zajedno s Ukrajinom, nakon ovih verbalnih garancija iz Vašingtona već ozbiljno počele da se pripremaju za formiranje trupa, a jučerašnji sastanak je potvrda za to. Ali, ako bi došlo do protivljenja Rusije, kao što je ono već ranije istaknuto, Koalicija voljnih bi se drastično osula, jer niko ne bi želeo direktan sukob s Moskvom, jer bi to značilo uvlačenje NATO u sukob i početak trećeg svetskog rata.