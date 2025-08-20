UBIJEN LIDE ID: Američke snage učestvovale u napadu na severozapadu Sirije
AMERIČKE snage učestvovale su rano jutros u napadu koji je ciljao člana grupe Islamska država (ID) na severozapadu Sirije, potvrdili su neimenovani američki zvaničnik i sirijski bezbednosni izvor.
Sirijska državna televizija Al-Ikhbarija prenela je da je ciljana osoba ubijena pokušavajući da pobegne, prenosi Rojters.
Od svrgavanja bivšeg sirijskog predsednika Bašara al-Asada u decembru 2024. godine ovo je bio drugi poznat napad američkih snaga na cilj u severnoj Siriji.
Vlada islamista koja je zamenila al-Asada obećala je da će sprečiti novi uspon Islamske države (ID) i deo je saveza protiv ID koji uključuje koaliciju predvođenu SAD.
Nije odmah bilo jasno ko je bio član Islamske države na kojeg je danas izvršen smrtonosni napad, ali prema tvrdnjama iz američkih izvora osumnjičeni je bio traženi pripadnik terorističke mreže.
Sirijski izvor naveo je da je likvidirana osoba bio irački državljanin oženjen francuskom državljankom.
(Tanjug)
