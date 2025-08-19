Svet

(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Ovako je poginulo više od 70 ljudi u sudaru koji je ostavio u bolu i neverici ceo Avganistan

19. 08. 2025. u 23:26

U SAOBRAĆAJNO nesreći u Avganistanu poginula je 71 osoba kada se autobus koji je prevozio deportovane migrante u Kabul sudario sa kamionom i motociklom, saopštili su zvaničnici.

(УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО) Овако је погинуло више од 70 људи у судару који је оставио у болу и неверици цео Авганистан

Foto: Printskrin

Među žrtvama je 17 dece, izjavio je portparol pokrajinske vlade Ahmadulah Mutaki, prenosi Rojters.

Sudar, nakon kojeg se autobus zapalio, dogodio se u pokrajini Herat na zapadu Avganistana.

(Tanjug)

