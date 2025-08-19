U UKRAJINI ne funkcionišu ustav i pravosudni sistem, izjavio je izjavio je za Sputnjik bivši ukrajinski premijer Nikolaj Azarov.

Foto: Arhivski snimak

-Zelenski krši ustav, koji jasno kaže da je mandat predsednika tačno pet godina... Šta tek reći o deklaraciji o nezavisnosti, koja je proglašena 1991. godine, koju Zelenski verovatno nije pročitao... Stoga je Ukrajina zemlja u kojoj ne važi ustav, ne važi ustavno zakonodavstvo, ne važi pravosudni sistem, naglasio je Azarov.

Prema deklaraciji o državnom suverenitetu Ukrajine, usvojenoj 1990. godine, ona bi trebalo da bude neutralna država, podsetio je on.

-Deklaracija o državnom suverenitetu, koja u suštini predstavlja jedan mali ustav... gde se navodi da je Ukrajina neutralna, nesvrstana država, rekao je Azarov.

Što se tiče akta o proglašenju nezavisnosti Ukrajine, on je usvojen u žurbi 24. avgusta 1991. godine i u toj žurbi je počinjeno mnogo kršenja, jer je u to vreme Ukrajinska SSR još uvek formalno postojala, dodao je on.

Prema njegovim rečima, Rusija ne može da toleriše antiruski kijevski režim na svojim granicama, budući da je on pretnja njenoj bezbednosti.

Prema njegovim rečima, politički režim u Ukrajini se ne pridržava zakona koji su ranije usvojeni, uključujući i deklaraciju o državnom suverenitetu i ustav zemlje. On je uveren da ovaj režim predstavlja pretnju Rusiji.

-Ako je politički režim antiruski, to je njegov glavni princip, on nigde nije zapisan... ali u suštini, sva unutrašnja i spoljna politika je antiruska, o kakvoj onda bezbednosti možemo da govorimo za Rusiju? Mora se promeniti politički režim – to je glavni uslov za osiguravanje bezbednosti... uključujući i bezbednost Ukrajine, rekao je bivši premijer.

Važeći ukrajinski ustav garantuje prava ruskog jezika, prava ruskog naroda – i ne samo ruskog naroda, već i svih nacionalnosti koje žive u Ukrajini – prava koja grubo krši kijevski režim, zaključio je Azarov.

Ranije u utorak, ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da bez poštovanja bezbednosti Rusije, bez punog poštovanja prava ruskojezičnih građana koji žive u Ukrajini, ne može biti ni govora o nekim dugoročnim sporazumima.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - SNIMCI HELIKOPTERSKE JEDINICE MUP-a: Pogledajte kako izgleda borba sa vatrenom stihijom širom Srbije